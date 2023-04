Banimento do TikTok nos EUA afetaria indústria de criptomoedas; entenda

Após um comitê de congressistas dos Estados Unidos criticarem duramente o CEO do TikTok, Shou Chew, durante uma audiência, muitos comentaristas reforçaram a aposta de que a aprovação de um projeto de lei recentemente apresentado no Senado do país– intitulado Lei para Restringir o Surgimento de Ameaças à Segurança e aos Riscos da Tecnologia da Informação e Comunicação (RESTRICT) – pode ser iminente.

Na prática, isso levaria ao banimento do TikTok nos Estados Unidos. E, embora a plataforma de rede social não seja um aplicativo nativo de criptomoedas, ela é usada por muitos membros da comunidade cripto para acessar conteúdo relacionado ao espaço. Isso significa que o banimento pode ter várias implicações para a indústria cripto.

Efeitos "não podem ser ignorados"

O centrro de estudos focados em criptomoedas Coin Center acredita que o RESTRICT Act tem preceitos semelhantes aos da Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência, que permitiu que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC, na sigla em inglês) proibisse cidadãos americanos de fazer transações com entidades sancionadas.

De acordo com o Coin Center, os efeitos potenciais no espaço cripto não podem ser ignorados, pois o projeto de lei “cria uma autoridade geral, com poucas verificações, para banir praticamente qualquer coisa que possa ser associada a um 'adversário estrangeiro'”.

Austin Federa, chefe de estratégia da Fundação Solana, disse que a retórica atual deveria preocupar os cidadãos dos Estados Unidos: "a retórica da proibição do TikTok deve preocupar todos aqueles envolvidos com criptomoedas nos EUA – não por causa do TikTok em si, mas pelo que isso pode significar para a capacidade de publicar e distribuir software que alguns políticos não gostam, e que até então é protegida pela primeira emenda".

Enquanto alguns estão preocupados com o fato do projeto poder ser usado para banir as criptomoedas diretamente, aqueles que trabalham na divulgação de vários projetos cripto também expressaram preocupação com um possível banimento d0 TikTok.

Implicações para criptomoedas

Embora o TikTok tenha sido inicialmente dominado por adolescentes imitando as danças da moda, o conteúdo do aplicativo rapidamente se ramificou para atender diversos nichos, incluindo os usuários de criptomoedas. Um dos primeiros cruzamentos notáveis entre as criptomoedas e o TikTok remonta a 2020. Na época, o aplicativo foi usado para bombar o preço do ativo meme Dogecoin por meio de um desafio promovido através da rede social.

Desde então, o TikTok tem sido uma plataforma para projetos cripto trabalharem na construção de suas comunidades. A plataforma foi bombardeada com conteúdo relacionado ao setor, de exchanges como Binance e Coinbase a influenciadores que compartilham suas ideias sobre tokens e projetos de blockchain. As hashtags “crypto” e “cryptocurrency” têm uma contagem combinada de 34,7 bilhões de visualizações.

Roland Guirdonan, que trabalhou como gerente de comunidade de redes sociais para várias startups cripto, acredita que o TikTok é um espaço de comunhão dessas comunidades. Ele diz que “o TikTok é uma das ferramentas de marketing mais poderosas que os projetos de criptomoedas usam para atingir um público mais jovem e experiente em redes sociais. Os projetos de criptomoedas usam o TikTok para criar conteúdo atraente, realizar concursos e distribuir brindes que atingem rapidamente um amplo público mundial".

De acordo com Guirdonan, uma proibição do TikTok nos EUA pode afetar os esforços de ampliação da adoção de projetos cripto que tentam atingir um grupo demográfico mais jovem no país. “O algoritmo do TikTok foi elogiado por sua capacidade de tornar o conteúdo viral rapidamente, o que tem sido um fator importante no sucesso de muitos projetos cripto”, acrescentou.

Mac Ocampo, CEO da plataforma social Web3 Follow, afirmou que o TikTok faz um ótimo trabalho ao oferecer visibilidade para projetos cripto para seu público-alvo. Ocampo, que já trabalhou como diretor de marketing para projetos cripto, observou que o TikTok permite que as empresas capturem a atenção dos Millenials e da Geração Z. No entanto, ele disse que uma proibição do TikTok não significaria o fim do marketing da Web3.

De acordo com Ocampo, haverá oportunidades para outras empresas, como por exemplo a Meta, entrarem em ação se a plataforma for banida. Ele explicou: “Se o TikTok for banido nos EUA, há uma oportunidade para a Meta transformar o Instagram em um rival mais direto do TikTok. Também apresenta a oportunidade para a Meta capturar a participação de mercado do TikTok nos EUA e prosseguir com suas iniciativas de metaverso e de NFTs, a qual foi cancelada recentemente”.

Joanna Alhambra, que é coordenadora de marketing de influenciadores para projetos Web3, também acha que sempre haverá maneiras de fazer campanhas de marketing, mesmo sem o TikTok. Ela comenta que, se a rede social for banida, os influenciadores simplesmente migrarão para outras plataformas.

“Quando o TikTok for banido, os influenciadores da plataforma procurarão redes sociais alternativas de streaming de vídeos curtos. Portanto, os reels do Instagram e os shorts do YouTube podem ser os próximos espaços a serem ocupados, a menos que um TikTok da Web3 apareça antes disso”, disse ela.

Enquanto isso, Rohit Mohan, CEO da empresa de marketing Web3 NC Global Media, defendeu o potencial do TikTok quando se trata de alcançar um público mais amplo em campanhas de marketing de criptomoedas. Segundo Mohan, os concorrentes diretos da plataforma são “aplicativos de boomers” e não possuem os mesmos recursos que o TikTok. Ele acredita que a proibição do TikTok se tornará um “golpe adicional” à comunidade cripto à medida que o espaço atravessa um mercado de baixa.

