Banco britânico Standard Chartered cria operação para lançar stablecoin própria

Parceria com a empresa Animoca Brands vai viabilizar emissão de criptomoeda pareada a diferentes moedas em Hong Kong

Criptomoedas: Standard Chartered vai criar stablecoins (Simon Dawson/Bloomberg)

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 15h18.

O banco britânico Standard Chartered anunciou nesta sexta-feira, 8, que vai criar uma joint venture com a empresa Animoca Brands e a gigante de telecomunicações Hong Kong Telecom. O objetivo da operação é viabilizar uma emissora de stablecoins, criptomoedas pareadas a outros ativos.

A operação foi batizada de Anchorpoint e criará um modelo de negócios estruturado em torno da emissão de stablecoins licenciadas pelas autoridades de Hong Kong. A joint venture pretende entrar com um pedido para obter a licença específica para esse tipo de operação.

O movimento ocorre em meio ao esforço de Hong Kong para se aproximar do mercado de criptomoedas, em especial do mundo de stablecoins. A região abriu uma chamada para a concessão de licenças para emissores, e há a expectativa de que até 40 instituições entrem com pedidos.

As três empresas já estavam participando de um sandbox regulatório para stablecoins para testar possíveis aplicações dessas criptomoedas sem a necessidade de atender às determinações regulatórias de Hong Kong. O projeto está em andamento há pouco mais de um ano.

A expectativa é que os aprendizados com o sandbox regulatório sirvam de base para que Hong Kong crie um arcabouço específico para as emissoras de stablecoins. O esforço também ocorre em meio ao avanço acelerado da regulação dessa classe de ativos nos Estados Unidos.

O presidente Donald Trump estabeleceu que a regulação de stablecoins seria uma prioridade no seu mandato. O projeto, batizado de Genius Act, foi rapidamente aprovado no Congresso e foi sancionado pelo político em julho deste ano.

As grandes stablecoins do mercado são todas pareadas ao dólar, mas também existem stablecoins pareadas a outros ativos. No anúncio da joint venture, o Standard Chartered não especificou a qual moeda as stablecoins emitidas pela Anchorpoint serão pareadas.

O projeto marca mais um passo importante na adoção desses ativos por grandes instituições financeiras tradicionais. A aprovação da regulação nos EUA deve acelerar esse processo, com instituições financeiras avançando em projetos na área.

