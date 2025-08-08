Bitcoin 'esfriou' e enfrenta pausa em ciclo de alta, com investidores cautelosos

A empresa CryptoQuant afirmou em um relatório na última quinta-feira, 7, que o bitcoin "esfriou" e que o seu ciclo atual de alta dá sinais de uma pausa, por mais que a tendência para o preço do ativo ainda seja de valorização. A companhia é especializada na análise de criptomoedas.

Reunindo uma série de dados sobre o ativo, a CryptoQuant defende que ele "entrou em um período de esfriamento otimista". Ela destaca que o Bull Score Index, que mede o grau de demanda pela criptomoeda, caiu nos últimos dias de 80 para 60 pontos.

Apesar do nível atual ainda ser positivo para a trajetória do bitcoin, a queda "indica que o ímpeto de alta diminuiu". Quanto mais próximo o índice estiver de 100, maior a demanda pela criptomoeda e maior o apetite a risco e o otimismo entre os investidores.

A avaliação da CryptoQuant é que a queda reflete um movimento de venda de unidades da criptomoeda por investidores de varejo que buscam realizar seus lucros e uma tendência sazonal de queda na atividade e na demanda pela criptomoeda no entre os meses de junho e setembro.

"Se o preço do bitcoin se enfraquecer ainda mais, o indicador pode atingir o território negativo, levando o índice para menos de 40 pontos. Essa mudança seria um sinal concreto de condições negativas no mercado pela primeira vez desde abril de 2023", alerta a empresa.

A CryptoQuant ressalta que a atividade no blockchain do bitcoin teve forte queda. Outro sinal preocupante é a estabilidade na liquidez de stablecoins, já que o crescimento de liquidez costuma indicar um mercado aquecido e uma atividade maior de investidores.

A margem de lucro de investidores da criptomoeda também caiu, reforçando o movimento de venda para a realização de ganhos. Com isso, a pressão de venda acaba enfraquecendo o preço do ativo e abrindo espaço para perdas ou um cenário de lateralidade.

A empresa afirma que o mercado está avesso a riscos e cauteloso, à espera de novidades sobre a situação macroeconômica dos Estados Unidos antes de tomar qualquer decisão de investimento.

Para a CryptoQuant, "um catalisador de alta importante para o bitcoin seria o Federal Reserve cortando os juros [dos Estados Unidos] na próxima reunião, em setembro, e isso já é o que os mercados estão esperando". Dependendo das sinalizações do Fed, o bitcoin pode tanto voltar a subir quanto ter quedas mais intensas.

