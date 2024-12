Por que Hong Kong se transformou em um hub de criptomoedas?

Hong Kong rapidamente se tornou um hud de criptomoedas, posicionando-se como um centro de inovação financeira ao lado dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e de Singapura. Ivan Ivanov, CEO global da WOW Summit, disse que a inovação no setor foi promovida pela combinação de uma forte política regulatória e o status de Hong Kong como uma região econômica especial.

Ivanov disse ao Cointelegraph que o relacionamento especial de Hong Kong com a China continental e a regulamentação robusta permitem que Hong Kong desenvolva um sandbox próprio para inovação financeira e técnica, o que beneficia startups, tecnologias emergentes e investidores institucionais. Ivanov escreveu:

“Você tem a empolgação e o potencial das criptomoedas, mas com a estabilidade e a segurança de um sistema financeiro bem estabelecido. Com as fortes conexões de Hong Kong com o mercado global, especialmente com a China continental, a região especial é um lugar realmente único e promissor para as criptomoedas.”

O CEO da WOW Summit acrescentou que a política de stablecoins de Hong Kong, que exige que os emissores dos ativos adquiram licenças e mantenham suas reservas fiduciárias em bancos locais, promove a confiança e a transparência nesse setor do mercado de ativos digitais.

Avanços recentes das criptomoedas em Hong Kong

O marco regulatório robusto de Hong Kong cria um clima atraente para os investidores que desejam experimentar o lado positivo da tecnologia de ponta em finanças sem medo de perder fundos em empreendimentos arriscados sem fundamento legal.

Em outubro de 2024, o Departamento de Serviços Financeiros e Tesouraria de Hong Kong (FSTB) estabeleceu regras básicas para a IA em finanças para mitigar os riscos da tecnologia e, ao mesmo tempo, promover a integração com os sistemas existentes.

A Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) também anunciou o Project Ensemble em outubro de 2024. A iniciativa entre a HKMA, o Banco Central do Brasil e o Banco da Tailândia explorou liquidações tokenizadas transfronteiriças entre os três países.

A rede Cyberport Web3 de Hong Kong - um centro de negócios estatal que promove a inovação no setor de ativos digitais - agora conta com mais de 270 empresas de blockchain. A rede Cyberport adicionou mais de 120 empresas somente nos últimos 17 meses.

Em novembro de 2024, o ZA Bank, o maior banco digital de Hong Kong, lançou servições de negociação de criptomoedas para seus clientes de varejo. O governo de Hong Kong também propôs isentar os investidores institucionais de ganhos de capital em suas participações em criptomoedas para incentivar o investimento no setor.

