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Foxbit assumirá clientes da NovaDAX após fechamento da corretora de criptomoedas

Segundo comunicado enviado à imprensa, os clientes da NovaDAX poderão optar por abrir conta na Foxbit para continuar suas operações

dinheiro | cripto | criptomoedas (Getty Images)

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Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 7 de julho de 2026 às 15h50.

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A corretora de criptomoedas Foxbit firmou uma parceria com a NovaDAX, que encerrou suas atividades no Brasil no dia 8 de junho, para assumir os clientes da exchange.

Segundo comunicado enviado à imprensa, os clientes da NovaDAX poderão optar por abrir conta na Foxbit para continuar suas operações com criptomoedas.

Ricardo Dantas, CEO da Foxbit, afirmou em nota que o movimento reflete uma tendência natural de evolução do setor. “A parceria com a NovaDAX está alinhada à nossa estratégia de expansão e reforça nosso compromisso em oferecer uma experiência simples e segura para quem deseja continuar sua jornada no mercado cripto”, argumentou Dantas.

Já Edward Zhang, CEO da NovaDAX, defende que a decisão reforça o “compromisso de transparência e eficiência com seus clientes”.

A NovaDAX encerra suas atividades em um ano de queda do bitcoin e de início da regulamentação do setor de criptoativos por parte do Banco Central. Todas as empresas que desejam atuar com ativos digitais vão precisar enviar pedidos de licença para o BC até outubro.

Depois disso, elas passarão a ser monitoradas pela autoridade monetária, que impôs requisitos de capital mínimo, governança e de políticas contra lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo que as empresas devem manter.

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