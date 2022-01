Axie Infinity processa 560% mais transações que rede Ethereum, diz estudo

Um jogo simulador de fazenda congestionou um blockchain bastante conhecido por vários dias na semana passada. Agora, um novo relatório da Nansen lança luz sobre uma possível solução.

Em seu auge em novembro, a Ronin, solução de segunda camada criada pela Sky Mavis, desenvolvedora do game Axie Infinity, e que é dedicada exclusivamente ao jogo, processou 560% mais transações do que o blockchain Ethereum, mostra o relatório. E embora esse número tenha recuado, a sidechain ainda está processando mais do que redes que vêm se destacando nos últimos tempos, como Avalanche e Fantom.

O especialista em dados da Nansen, Martin Lee, afirmou que o relatório oferece um vislumbre de um futuro multi-chain bastante específico, onde muitos blockchains de primeira camada focam em casos de uso específicos por necessidade.

“Muitos blockchains, gostem ou não, vão se especializar. Mesmo que os criadores não planejem isso, os desenvolvedores os forçarão a seguir um caminho separado, puramente por causa dos trade-offs que diferentes os diferentes blockchains possuem — os desenvolvedores serão atraentes para os desenvolvedores por razões específicas”, disse ele.

O alcance de Axie Infinity

O Axie Infinity — a menina dos olhos do setor ainda em estágio inicial dos jogos play-to-earn, ou “jogue para lucrar” — tem 2,8 milhões de usuários ativos diários e, como resultado, a Ronin está processando 40% mais transações do que a Avalanche, um dos blockchains de segunda camada mais populares em volume de transações.

Lee observou que esse número foi alcançado mesmo com a interrupção das atividades dos jogadores das Filipinas, causada por uma temporada de tufões. O país é lar de quase metade dos usuários do Axie Infinity.

A grande maioria das transações é de menos de US$ 1 mil, e as taxas são gratuitas na rede para até 100 transações.

“O que se destacou para mim foi o grande número de transações na rede em relação a outras soluções de primeira camada, como Avalanche ou Fantom”, disse Lee. “Isso por si só é um sinal para que outras soluções de segunda camada parecidas sejam criadas. Se um único jogo exige tanto do blockchain, o que acontece quando uma rede abriga vários jogos?”

A rede de prova de participação (PoS) da Polygon teve recentemente um gostinho de como podem ser os congestionamentos relacionados ao jogo. Os custos de transação, que muitas vezes podem ser frações de centavos, chegaram a 50 centavos de dólar. Os usuários reclamaram do erro no processamento das transações por dias — tudo porque um simples jogo de simulador de fazenda entupiu a rede com atividade de bot.

Além disso, os usuários da Ronin estão se envolvendo com funcionalidades avançadas de finanças descentralizadas (DeFi), depositando em pools de liquidez de exchanges descentralizadas e no módulo de staking do Axie Infinity, apesar de terem saldos mais baixos em suas contas — uma tendência que provavelmente não ocorreria na maioria das redes de primeira camada devido às taxas.

“Esses usuários seriam excluídos do uso da Uniswap, por exemplo”, disse Lee, se referindo a um gerador de liquidez automatizado.

