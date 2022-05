Autor de Pai Rico, Pai Pobre comenta Fórum de Davos e recomenda bitcoin

O primeiro dia do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, gerou notícias e comentários de especialistas em todo o mundo. Um deles foi do autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que utilizou a ocasião para recomendar o investimento em bitcoin.

Robert Kiyosaki, um grande defensor das criptomoedas, comentou o alerta realizado pelo FMI sobre a situação dos mercados financeiros no momento. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o mundo enfrenta uma das maiores crises desde a Segunda Guerra Mundial.

Conhecido por suas previsões catastróficas sobre a economia, o autor do livro nº 1 de finanças pessoais não perdeu a oportunidade de mencionar o anúncio do FMI para supor que uma Terceira Guerra Mundial estaria próxima.

Kiyosaki fala sobre a possibilidade com certa frequência em suas redes sociais, principalmente depois do estouro da guerra entre Rússia e Ucrânia, a qual culpa os Estados Unidos e o presidente Joe Biden por acontecer.

May 23, 2022: DAVOS, Switzerland IMF warns world faces greatest financial challenges since WWII. Global disaster has been coming for years. Desperate leaders will do desperate things. Workd War coming? God have mercy on us. Save gold, silver, Bitcoin, food, guns, and bullets. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) May 23, 2022

“23 de maio em Davos, Suíça: O FMI alerta que o mundo enfrenta os maiores desafios financeiros desde a Segunda Guerra Mundial. O desastre global está vindo há anos. Líderes desesperados vão cometer atos desesperados. Guerra Mundial à vista? Deus tenha piedade de nós. Guarde ouro, prata, bitcoin. comida, armas e balas”, publicou o investidor, escritor e empresário em sua conta oficial do Twitter.

De acordo com Robert Kiyosaki, os melhores ativos para economizar no momento seriam o ouro, a prata, o bitcoin, comida, armas e balas, os quais já recomendou outras vezes. Além do bitcoin, o autor de Pai Rico, Pai Pobre já chegou a recomendar o investimento em ether e solana.

Com os mercados financeiros em queda generalizada, o bitcoin é negociado em queda de mais de 50% de sua máxima histórica em 2021. No entanto, o investidor continua bastante otimista quanto a possíveis lucros no longo prazo.

Kiyosaki chegou a comemorar a queda da maior criptomoeda do mundo, e segue afirmando que aguarda por novas quedas para “encher um caminhão” de unidades dela.

“Eu continuo otimista sobre o futuro do bitcoin. Esperando que ele teste um novo fundo. US$ 20 mil? US$ 14 mil? US$ 11 mil? US$ 9 mil? Por que eu continuo otimista? O Fed e o Tesouro norte-americano são organizações corruptas. Eles vão se autodestruir antes mesmo de recuperar a honestidade, integridade e a bússola moral. Cuidado. Esteja atento”, publicou o escritor, em outra ocasião.

Um grande crítico do governo norte-americano, Kiyosaki defende que as criptomoedas sejam um bom investimento contra a inflação e possíveis crises financeiras. Por fazerem parte de um ecossistema financeiro alheio ao modelo tradicional, elas podem ser consideradas moedas desvinculadas ao poder de governos.

O investidor, escritor e empresário justificou o fato de comemorar quedas: “Porque quedas no mercado são boas: O Pai rico ensinou ao seu filho e eu ‘seu lucro acontece quando você compra... não quando você vende’”.

“O bitcoin é o futuro do dinheiro. Por isso que eu vou encher um caminhão [de unidades da moeda] quando ela atingir o fundo. Isso pode acontecer em US$ 17 mil ou até menos, em US$ 11 mil. A hora de ficar mais rico está chegando. Se cuidem”, recomendou Kiyosaki.

