Lançamento de ETFs de ether à vista nos EUA "levarão algum tempo", diz presidente da SEC

O presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, sugeriu que pode haver um atraso nas aprovações finais para gestores de ativos que oferecem fundos negociados em bolsa (ETFs) de ether à vista em bolsa.

Em uma entrevista na CNBC em 5 de junho, Gensler disse que os próximos passos na aprovação de ETFs de ether à vista pela SEC "levarão algum tempo", sugerindo que a comissão pode adiar ou avançar lentamente na aprovação das declarações de registro S-1. Em 23 de maio, a SEC deu sinal verde para os registros 19b-4 de VanEck, BlackRock, Fidelity, Grayscale, Franklin Templeton, ARK 21Shares, Invesco Galaxy e Bitwise. No entanto, as aprovações finais que permitiriam a listagem e negociação de ETFs nas bolsas dos EUA podem levar meses.

O presidente da SEC acrescentou na entrevista que as empresas de criptomoedas estavam envolvidas em atividades que as leis não permitiam que as bolsas tradicionais realizassem, sugerindo que a posição da comissão sobre ações de fiscalização provavelmente não mudaria sob Gensler.

O regulador financeiro entrou com processos contra Ripple, Coinbase, Binance e Kraken. No entanto, também foi forçado a fechar um de seus escritórios regionais depois que um juiz de Utah ordenou que a SEC pagasse US$ 1,8 milhão por "conduta de má-fé" no tribunal.

Processo de listagem já foi iniciado

Embora Gensler tenha sugerido que a SEC possa desacelerar o processo de aprovação dos ETFs de ether à vista, a comissão já iniciou o processo para eventualmente listá-los em bolsa. As aprovações 19b-4 dos ETFs de ether à vista ocorreram cinco meses depois que a SEC aprovou várias aplicações de ETFs de bitcoin à vista, marcando uma novidade na indústria. Antes dos comentários do presidente da SEC, o analista de ETFs da Bloomberg, Eric Balchunas, previu a data de 4 de julho para o lançamento dos ETFs de ether à vista.

Ao contrário dos ETFs de bitcoin à vista, os cinco comissários não votaram para aprovar os ETFs de ether à vista, que foram aprovados pela Divisão de Negociação e Mercados da SEC. Espera-se que Gensler atue como presidente da SEC até 2026. O mandato da comissária da SEC, Caroline Crenshaw, terminou oficialmente em 5 de junho, mas, no momento da publicação, o presidente dos EUA, Joe Biden, ainda não havia anunciado se pretendia nomear um substituto ou mantê-la no cargo.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok