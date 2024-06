BTG aumenta recomendação em ether após ETFs e indica nova cripto; descubra qual

A Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, divulgou recentemente a edição de sua carteira recomendada para junho. Após a aprovação dos primeiros ETFs de ether à vista nos Estados Unidos, a criptomoeda ganhou destaque, junto com um novo lançamento da plataforma do banco de investimentos.

De acordo com os especialistas da Mynt, maio foi um mês “favorável” para o mercado de criptoativos, com o bitcoin disparando e a aprovação dos ETFs de ether.

“Maio representou um período favorável para o mercado de criptoativos, com o bitcoin atingindo uma alta de até 23.42% desde o início do mês até o pico de US$ 71.900. Além disso, houve crescimento significativo na capitalização total do mercado cripto, com um acréscimo superior a US$ 330 bilhões no mesmo período, indicando uma tendência de alta generalizada”, disse o documento, disponível na íntegra no site ou aplicativo da Mynt.

“Esse avanço é atribuído, em grande parte, às mudanças positivas na postura dos órgãos reguladores norte-americanos em relação às criptomoedas, especialmente à Ethereum”, acrescentou.

Ethereum (ETH)

A carteira recomendada de junho para investidores conservadores aumentou a exposição recomendada em ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum. Em maio, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês), aprovou os primeiros ETFs de ether à vista no país. No entanto, eles ainda não começaram a ser negociados e não há previsão para isso acontecer no momento.

“Na Carteira Conservadora, reduzimos 5% da exposição em bitcoin para aumentar em ether. Entendemos que a aprovação das ETFs de ether à vista tem alto potencial de impulsionar o preço do ativo, especialmente caso tenha aderência de capital institucional como ocorreu com o bitcoin no início do ano”, disseram os especialistas da Mynt.

Render (RNDR)

A Render, criptomoeda que se destaca no setor de inteligência artificial e infraestrutura descentralizada (DePIN), foi listada recentemente na Mynt e já entra como recomendação para as carteiras recomendadas de investidores de perfil moderado e sofisticado.

“Ao agrupar pessoas com poder computacional ocioso em uma rede a qual permite com que terceiros aluguem esse poder computacional, o protocolo Render possibilita com que mais pessoas e empresas treinem inteligências artificiais e renderizem imagens a um baixo custo”, justifica o documento.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok