Como um DJ famoso ganhou (e perdeu) milhões de dólares com NFTs

Os tokens não fungíveis (NFTs) viraram uma verdadeira febre em 2021 com coleções famosas como Bored Ape Yacht Club e Crypto Punks. Até mesmo Madonna, Neymar e Justin Bieber entraram na onda, chegando a pagar milhões pelas imagens que posteriormente foram utilizadas em suas fotos de perfil nas redes sociais.

Steve Aoki não ficou de fora. Para além de utilizar os NFTs como foto de perfil, o DJ de música eletrônica se aventurou na negociação dos tokens, chegando a faturar (e perder) milhões de dólares.

Steve Aoki foi um bom investidor de NFTs?

Os NFTs foram um verdadeiro sucesso em 2021 e no início de 2022. Na época, Steve Aoki comprou diversos NFTs e chegou a lançar até mesmo a sua própria coleção.

O primeiro deles foi um NFT da coleção CryptoPunks, que ele comprou por 65 ETH em 2021 e vendeu menos de um mês depois por 235 ETH, um lucro estimado em US$ 1 milhão. Naquele mesmo ano, o ether chegou a valer mais de US$ 4.800 por unidade.

Em entrevista na época, o DJ disse: “ganhei mais dinheiro com NFTs do que com royalties musicais”. Um fato curioso é que posteriormente, os royalties musicais também entraram para a indústria de blockchain.

Ascensão e queda de Steve Aoki na negociação de NFTs

Após seus lucros com NFTs, Steve Aoki ficou claramente muito animado com o futuro do setor e realizou novas transações, com foco em NFTs raros e de fotos de perfil, conhecidos como PFPs.

Ele comprou 4 NFTs da CloneX por 51 ETH, 11 da 0N1 por 164 ETH e outros tokens de coleções famosas como CoolCats, World of Women e DeGods. Ao lançar sua própria coleção de NFTs, ele ganhou US$ 4,3 milhões.

Steve disse em uma entrevista que seu foco era no longo prazo, mas acabou tomando decisões controversas pouco tempo depois, perdendo US$ 2,6 milhões em apenas um ano.

Ainda otimista em relação aos NFTs, o dj investiu e foi cofundador de um novo projeto, o MetaZoo. Ele chegou a fazer uma tatuagem com o logo do projeto, que até teve certo sucesso, mas acabou cancelado quando o mercado entrou no que ficou conhecido como “inverno cripto” em 2022.

A partir daí, os investimentos de Steve Aoki chegaram a despencar 90%, acompanhando um movimento que tomou conta de todo o setor de criptoativos em 2022.

Com sua convicção na tese dos NFTs abalada, Steve mudou seu pensamento de longo prazo e optou por vender muitos de seus NFTs por um preço muito abaixo do que pagou, chegando a vender 11 NFTs por 5,8 ETH.

Na época, o ETH também havia desvalorizado e custava bem menos que a metade dos US$ 4,800 que chegou a custar em 2021. Posteriormente, o mercado de criptoativos voltou a subir e o bitcoin e ether acumulam alta de mais de 60% apenas nos primeiros meses de 2024. No entanto, o prejuízo de Aoki já havia sido feito.

