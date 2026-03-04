Após disparar para US$ 73 mil, bitcoin pode voltar a cair?

Woman's hands hold Gold Bitcoin on a thread (Francesco Carta fotografo/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 4 de março de 2026 às 16h39.
O bitcoin voltou a operar acima de US$ 73 mil após semanas de consolidação, retomando um nível considerado relevante por analistas técnicos. O movimento, porém, não foi acompanhado por consenso entre investidores, que se dividem sobre a sustentabilidade da alta.
Parte do mercado avalia que a alta pode se transformar em uma "bull trap", quando um rompimento atrai compradores e, em seguida, é seguido por forte correção. Analistas apontam para a existência de oferta acumulada em níveis superiores e para o posicionamento no mercado de derivativos como fatores de risco.
Há quem veja a faixa entre US$ 72 mil e US$ 76 mil como uma região que pode atrair vendedores, em vez de confirmar uma recuperação consistente. O receio tem como base o histórico recente. No início do ano, o bitcoin rompeu uma faixa de consolidação, mas o movimento perdeu força rapidamente. A cotação caiu de cerca de US$ 98 mil para aproximadamente US$ 60 mil em duas semanas, provocando liquidações e mudança abrupta de sentimento.
Apesar da cautela, alguns investidores observam que o posicionamento excessivamente pessimista pode abrir espaço para o movimento oposto. Com grande parte do mercado apostando em reversão, cresce a possibilidade de um short squeeze, caso o preço mantenha o impulso de alta.
Em mercados alavancados, consensos muito direcionados costumam criar liquidez para movimentos contrários. Nesse cenário, a continuidade da valorização poderia forçar a recomposição de posições vendidas, ampliando a pressão compradora.
O ambiente macroeconômico também adiciona volatilidade. Tensões geopolíticas relacionadas ao conflito envolvendo o Irã pressionaram o preço do ouro e elevaram expectativas para o petróleo, enquanto alguns mercados acionários asiáticos demonstraram sinais de instabilidade.
Para retomar uma estrutura macro de alta, o bitcoin precisaria voltar a negociar próximo da região de US$ 98 mil, superando o topo descendente formado após a correção registrada em janeiro. Até lá, os próximos dias devem ser determinantes para indicar se o movimento acima de US$ 73 mil representa o início de uma nova tendência ou apenas mais um teste de resistência.