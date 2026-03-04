ETFs de bitcoin atraem US$ 1,7 bi em aportes

Após um início de ano marcado por saídas consistentes, os ETFs à vista de bitcoin nos Estados Unidos voltaram a registrar entradas relevantes de recursos. Desde 24 de fevereiro, investidores alocaram cerca de US$ 1,7 bilhão nesses produtos, revertendo parcialmente o movimento de retirada observado nos meses anteriores.

Mudança no fluxo

Entre meados de outubro, quando o bitcoin iniciou um movimento de queda, e o fim de fevereiro, os ETFs acumularam aproximadamente US$ 9 bilhões em saídas, segundo dados da Bloomberg Intelligence. Em 2026, a categoria ainda registra saldo líquido negativo de cerca de US$ 1,1 bilhão, mas o fluxo recente indica inflexão.

Para alguns analistas, a retomada sugere que parte do mercado avalia que o bitcoin pode ter encontrado ao menos um fundo de curto prazo. A resiliência do preço em meio a tensões geopolíticas envolvendo o Irã é apontada como fator que ajudou a restaurar a confiança.

“It was surprising to me that there was basically no dip buying when bitcoin was a falling knife to start the year”, afirmou James Seyffart, analista de ETFs da Bloomberg Intelligence. "Acho que os investidores provavelmente estão se sentindo um pouco mais confortáveis ​​com a possibilidade de termos atingido, pelo menos em curto prazo, um fundo no mercado. Essa mínima mais alta neste fim de semana, diante de notícias tão impactantes, certamente trouxe algum alívio para alguns."

Investimentos direcionais

Diferentemente de outros momentos, os aportes recentes parecem refletir posicionamento direcional, e não estratégias neutras. Alguns investidores institucionais utilizam ETFs e contratos futuros em operações conhecidas como "basis trade", que exploram diferenças de preço entre mercado à vista e futuro.

No cenário atual, contudo, os rendimentos dessas estratégias permanecem limitados, enquanto o open interest nos mercados futuros e de opções de criptoativos da CME recuou. A redução sugere menor uso de estruturas típicas de arbitragem, reforçando a leitura de que as entradas nos ETFs representam apostas diretas na valorização do bitcoin.

Apesar de o ativo acumular queda de cerca de 16% no ano, quase todos os ETFs à vista ainda apresentam fluxo líquido positivo em 2026. O iShares Bitcoin Trust (IBIT), da BlackRock, soma aproximadamente US$ 300 milhões em entradas no período.

Para Nate Geraci, presidente da ETF Store, o movimento também reflete convicção das gestoras.“É fácil interpretar isso como a BlackRock simplesmente promovendo seu produto de maior receita. Mas eu vejo mais como a empresa reforçando sua convicção de que o bitcoin deve fazer parte de portfólios diversificados.”

