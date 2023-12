Após correção do bitcoin, outras criptomoedas disparam até 20% em um dia

O bitcoin bateu um novo recorde de preço para 2023 recentemente, mas nesta sexta-feira, 8, são outras criptomoedas que se destacam no mercado. Após uma correção no preço do bitcoin, criptomoedas como Solana e Cardano dispararam até 20%.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 43.604 depois de ter ultrapassado os US$ 44 mil ao longo da semana. De acordo com dados do CoinMarketCap, a maior criptomoeda do mundo subiu apenas 0,64% nas últimas 24 horas, mas ainda acumula alta de 163,5% desde o início do ano.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Cardano e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

"Depois de uma alta meteórica impulsionada pela expectativa da aprovação de um ETF de bitcoin à vista, o movimento corretivo no bitcoin é relativamente normal, principalmente se olharmos por uma perspectiva mais abrangente que inclua o cenário macro”, explicou Lucas Josa, analista de criptoativos do BTG Pactual.

Outras criptomoedas disparam

Enquanto especialistas se dividem se o bitcoin vai subir ou cair, outras criptomoedas ganham destaque no “verde” nesta sexta-feira, 8.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum e segunda maior do mundo em valor de mercado, é cotado a US$ 2.347 no momento, com alta de 4,42% nas últimas 24 horas de acordo com dados do CoinMarketCap.

A criptomoeda que mais subiu no período, no entanto, foi a ADA, da rede Cardano. Com um nome que faz homenagem à cientista Ada Lovelace, a cripto subiu cerca de 20% nas últimas 24 horas e é cotada a US$ 0,5241.

Solana e Chainlink também dispararam, respectivamente, 14,5% e 13,9%, segundo dados do CoinMarketCap. Polkadot, adotada recentemente pela Deloitte, também sobe 10,5%.

