Elon Musk e Jack Dorsey incentivam investidores a sacarem criptomoedas de corretoras

Os bilionários Jack Dorsey, fundador do Twitter, e Elon Musk, que comprou a rede social e a renomeou para X, defenderam na última quinta-feira, 7, a chamada autocustódia de criptomoedas. Os dois executivos incentivaram a adoção da prática por investidores em publicações no próprio X.

A interação entre os bilionários começou quando Dorsey promoveu na rede social a Bitkey, uma nova carteira física para armazenamento de bitcoin que foi lançada nesta semana pela Block, Inc, empresa criada e comandada por Dorsey. Ao divulgar o produto, ele recomendou que os investidores "retirem os seus bitcoins de corretoras de criptomoedas".

Logo em seguida, Musk respondeu à publicação de Dorsey: "como eles dizem, se não as suas chaves, não são as suas carteiras". O dono do X se referiu a um ditado popular no meio cripto - "not your keys, not your wallet", em inglês - que busca incentivar a prática de autocustódia e evitar a custódia de ativos em exchanges.

Em entrevista exclusiva à EXAME antes do lançamento da carteira, Lindsey Grossman, business lead da Bitkey, destacou que, atualmente, a maior parte das criptomoedas fica armazenada em plataformas de custódia, com destaque para as corretoras.

Na visão dela, as soluções atuais de autocustódia — que variam entre carteiras físicas e carteiras digitais disponíveis em aplicativos — são "difíceis de usar". "A experiência do usuário nelas é complicada, elas são muito técnicas. Você precisa quase ser um engenheiro para entender como ela funciona, e a 'seed phrase' [frase semente] é imperfeita. Se alguém descobrir a frase, pode roubar o dinheiro e você fica desprotegido. Elas não usadas apropriadamente".

Por isso, a Bitkey foi idealizada como uma opção mais simples. A companhia do fundador do Twitter afirma que o projeto busca incentivar a prática de autocustódia entre investidores, prometendo mais "facilidade e segurança".

Entretanto, a própria Bitkey conta com parcerias com corretoras de criptomoedas, incluindo a gigante do setor Coinbase, para que os usuários tenham facilidade de compra, mas não custódia, dos ativos.

Cuidados com autocustódia

A prática de autocustódia é bastante popular entre os entusiastas de criptomoedas, que veem a opção como uma forma de fortalecer a descentralização do setor e dar mais autonomia para os investidores. Nela, os donos dos ativos mantêm as chaves privadas de acesso à carteira onde os ativos estão, ao invés de ceder as chaves para uma corretora.

Mas, apesar da popularidade, a prática de autocustódia também envolve riscos e cuidados que tornam a modalidade ainda desafiadora para muitos investidores, com as corretoras surgindo como uma opção mais simples. Não é incomum encontrar casos de investidores que acabam perdendo suas chaves de acesso, que são irrecuperáveis, o que na prática significa que os ativos ficam inacessíveis. Saiba mais sobre os cuidados com a autocustódia.

