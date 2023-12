Por que o bitcoin está subindo? Criptomoeda bate novo recorde de preço em 2023

Nesta terça-feira, 5, o bitcoin bateu um novo recorde de preço para este ano. A maior criptomoeda do mundo em valor de mercado vem obtendo cotações cada vez mais altas nos últimos dias e, desta vez, ultrapassou os US$ 44 mil, maior preço de 2023.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 43.721, com alta de 4,32% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. No entanto, ainda hoje a principal criptomoeda chegou a US$ 44.062, um novo recorde nos últimos 20 meses.

Por que o bitcoin está subindo?

Há alguns meses o bitcoin vem em uma escalada de alta através do otimismo renovado de investidores após a solicitação da BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, para um ETF de bitcoin à vista nos EUA. Desde então, uma série de notícias e fatores macroeconômicos vem impulsionando o preço da maior criptomoeda do mundo para cima.

Segundo João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, o bitcoin “segue sua tendência de alta fomentada pela perspectiva de um 2024 promissor para o mercado cripto, com potenciais ETFs à vista na bolsa norte-americana e um cenário macroeconômico benéfico para ativos de risco”.

“Os investidores parecem estar percebendo seus níveis de subexposição ao mercado das criptomoedas, corrigindo isso com aquisições que têm elevado os preços”, comentou Galhardo à EXAME, acrescentando que “a recente alta resultou na liquidação de mais de US$ 50 milhões em contratos futuros com posições short, desenvolvimento que desencadeou um efeito cascata, ampliando a escalada dos preços devido ao aumento da pressão compradora diretamente ocasionada pelas liquidações”.

Ainda vale a pena investir em bitcoin?

Na última segunda-feira, 4, especialistas do mercado cripto já comentaram sobre as possibilidades do bitcoin continuar subindo até o final do ano. Para o próximo ano, as expectativas também são otimistas, com uma possível aprovação do ETF de bitcoin à vista nos EUA e o halving, evento que corta a emissão da principal criptomoeda pela metade.

No momento, o novo recorde estabelece uma premissa otimista para o mercado e seus investidores, apontou Galhardo à EXAME.

“Novos recordes de preços são sempre significativos para o mercado, pois uma máxima anual tende a atrair mais investidores, motivados pelo fenômeno conhecido como ‘FOMO’, ou ‘medo de ficar de fora’ em português. Esse interesse crescente resulta em fluxos adicionais de capital para o mercado de criptomoedas, estabelecendo um ciclo virtuoso que pode levar a um bull market sustentado”, concluiu o especialista.

