Analista aponta criptomoeda que será mais prejudicada pela Mt. Gox que o bitcoin

A confirmação nesta sexta-feira, 5, de que a Mt. Gox começou a ressarcir seus antigos clientes dez anos após declarar falência voltou a preocupar investidores, contribuindo para a continuidade da queda do bitcoin. Entretanto, outro ativo pode ser ainda mais prejudicado pelo movimento.

Peter Chung, diretor de pesquisa da empresa de análises Presto Labs, divulgou um relatório nesta semana em que avalia que o medo de investidores sobre uma forte pressão de venda do bitcoin com os pagamentos "não tem fundamentos", já que a moeda digital não terá grandes prejuízos.

Os dados reunidos pela empresa apontam, porém, que outra criptomoeda corre mais risco: a bitcoin cash. Segundo Chung, "nossa análise mostra que a pressão de venda para a bitcoin cash será quatro vezes maior que para o bitcoin. A nova oferta será equivalente a 24% do total de BCHs negociados diariamente, contra 6% do bitcoin".

A avaliação leva em conta o fato de a Mt. Gox não ter apenas pagamentos em bitcoin que precisarão ser feitos para seus clientes, mas também nesse outro ativo. E, no caso da bitcoin cash, há mais chances de os investidores decidirem se desfazer do ativo, que perdeu relevância no mercado.

Nesse cenário, haveria um aumento repentino efetivo na oferta da criptomoeda, abrindo margem para uma forte desvalorização. Na visão de Chung, a situação do bitcoin será diferente, com chances significativamente menores de vendas pelos ex-clientes da Mt. Gox.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

No caso do bitcoin cash, ele acredita que os clientes tratarão o ressarcimento "como um airdrop", se referindo aos eventos de distribuição gratuita de ativos. E, tradicionalmente, os airdrops são seguidos de venda por parte dos beneficiados. "Os credores não ligam para a causa do bitcoin cash", destacou.

Com os temores sobre os impactos da Mt. Gox e outras influências negativas, o bitcoin acumula queda de 6,8% nos últimos sete dias, voltando a negociar na casa dos US$ 56 mil. Já o bitcoin cash tem uma perda ainda maior, de 16,1%, no mesmo período, segundo dados da plataforma CoinGecko.