Autor de "Pai Rico, Pai Pobre" diz que bitcoin terá "a maior das quedas", mas recomenda compra

Robert Kiyosaki, autor do best-seller "Pai Rico, Pai Pobre", já ficou conhecido por usar o X, antigo Twitter, para divulgar projeções ousadas, e com poucos detalhes, sobre diferentes ativos. E, desta vez, o empresário voltou a falar sobre o bitcoin, mantendo sua defesa da criptomoeda mesmo com sua forte queda nesta semana.

Na publicação, Kiyosaki disse que "os gráficos técnicos indicam que a maior quebra da história está se aproximando. Os preços dos imóveis, ações, títulos, ouro, prata e do bitcoin vão despencar". Entretanto, ele afirma que isso seria uma "ótima notícia", por resultar em "bons momentos para comprar barganhas".

"Os gráficos técnicos indicam que um grande ciclo de mercado em alta de longo prazo se seguirá... iniciando a subida do mercado no final de 2025, aumentando os preços durante anos", disse o autor, sem dar mais detalhes sobre a sua projeção.

Para ele, esse suposto ciclo de alta beneficiaria principalmente o ouro, a prata e o bitcoin: "Sua paciência será recompensada. Este é o ciclo de alta do mercado de longo prazo que eles sabiam que estava por vir".

Kiyosaki reforçou sua projeção de que moedas fiduciárias tradicionais tendem a perder valor nos próximos anos, o que posicionaria ativos como o bitcoin para ser beneficiado e disparar. Nesse cenário, ele acredita que a criptomoeda, o ouro e a prata tendem a atingir novos recordes de preço nos próximos anos.

"O ouro possivelmente chegará a US$ 15 mil a onça. A prata, possivelmente a US$ 110 a onça. O bitcoin facilmente chegará a US$ 10 milhões por moeda", projetou.

Recentemente, o autor de "Pai Rico, Pai Pobre" afirmou que a criptomoeda "está despencando", mas não indicou uma mudança na sua opinião sobre o ativo, do qual ficou conhecido por ser um grande defensor nos últimos anos.

"A maioria das pessoas venderia [o bitcoin]. Eu estou esperando para comprar mais. Todos os mercados têm altos e baixos", comentou.