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A nova regulação de stablecoins pode isolar o Brasil?

No podcast Future of Money desta semana, Isabel Sica Longhi, da Ripple, fala sobre as regras impostas pelo Banco Central e o impacto delas no mercado

Isabel Sica Longhi, diretora de regulatório e políticas públicas da Ripple, durante o podcast Future of Money

Isabel Sica Longhi, diretora de regulatório e políticas públicas da Ripple, durante o podcast Future of Money

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09h30.

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Um dos principais desafios para garantir um mercado de criptoativos que se beneficie de todas as eficiências que o blockchain traz sem aumentar os riscos de segurança ao sistema financeiro é a regulamentação. Em geral, as empresas do setor defendem algum grau de padronização entre as regras praticadas.

Sendo assim, qual seria o risco do Brasil trocar o entendimento atual de que stablecoins são ativos virtuais pela ideia de que elas são uma espécie de moeda eletrônica? A diretora de regulatório e políticas públicas da Ripple, Isabel Sica Longhi, falou sobre isso no podcast Future of Money desta semana.

A executiva discutiu o risco de limitar a operação global dos criptoativos por aqui e apontou os problemas da carga de relatórios exigidos pelas normas do Banco Central.

Assista ao vídeo acima!

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