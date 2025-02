5 criptomoedas que podem disparar em fevereiro, segundo especialistas

Após começar 2025 com uma forte volatilidade, o mercado de criptomoedas chega ao mês de fevereiro com a continuidade de incertezas. Entretanto, analistas ainda projetam um cenário positivo para o setor, que dependerá principalmente de desdobramentos envolvendo o cenário econômico e político dos Estados Unidos.

De um lado, investidores continuarão acompanhando dados da economia norte-americana para tentar entender melhor os próximos passos do Federal Reserve em relação à taxa de juros do país. Do outro, há fortes expectativas em torno dos primeiros meses do governo do presidente Donald Trump.

No radar estará, principalmente, a possibilidade da SEC aprovar o lançamento de novos ETFs de criptomoedas nos Estados Unidos e possíveis novidades em torno da criação de uma reserva estratégica de criptomoedas no país, dois eventos que podem animar investidores e beneficiar diversos ativos.

Solana

Theodoro Fleury, gestor e diretor de investimentos da QR Asset Management, afirma que a Solana continua entre as recomendações da gestora para o mês de fevereiro, mesmo com alguns "soluções" na rede devido a um crescimento constante do fluxo de atividade de usuários.

"A Solana mostrou boa performance no lançamento da criptomoeda meme TRUMP pelo presidente, poucos dias antes de sua posse. A memecoin do presidente saiu do zero para mais de US$ 15 bilhões de capitalização em menos de 48 horas, sugando liquidez de diversas outras redes e ativos", destaca.

Apesar do "fluxo repentino", Fleury avalia que o blockchain "portou bem, ratificando o caso de valor para a SOL enquanto token utilitário para uso da rede Solana".

Bitcoin

Pedro Gutiérrez, diretor Latam da CoinEx, destaca que o bitcoin "continua sendo o ativo digital mais dominante e confiável, especialmente no atual ciclo de alta", e por isso merece atenção em fevereiro. "Com a crescente adoção institucional e fatores macroeconômicos favorecendo ativos de risco, o bitcoin segue como referência para todo o mercado".

"O bitcoin continua sendo a força dominante no mercado cripto, servindo como reserva de valor, proteção contra a inflação e referência para todo o setor. Desde sua criação em 2009, ele passou de um ativo experimental para uma classe de investimento reconhecida globalmente, atraindo grandes investidores institucionais como MicroStrategy, Tesla e BlackRock", pontua.

O especialista comenta que o ativo tem sido especialmente beneficiado nos últimos meses por uma adoção institucional crescente, e que, "com as tendências macroeconômicas favorecendo ativos descentralizados, a posição do bitcoin como 'ouro digital' deve se fortalecer ainda mais".

Ondo

Fleury também aponta o ONDO, da Ondo Finance, como uma criptomoeda com potencial em fevereiro. Ele comenta que o protocolo é especialização na tokenização de ativos do mundo real, buscando integrar produtos financeiros à tecnologia blockchain, e portanto tende a ser beneficiado pelo avanço desse segmento.

"O Ondo Finance tem estabelecido parcerias significativas que ampliam sua presença no mercado de RWA [ativos do mundo real]. Recentemente, anunciou uma colaboração com a Wellington Management, uma das principais gestoras de ativos, visando expandir suas ofertas de ativos tokenizados", pontua.

Para o gestor, "o protocolo está diversificando sua infraestrutura ao integrar-se com diferentes blockchains, como por exemplo a parceria com o XRP Ledger, anunciada recentemente", o que tende a beneficiar sua criptomoeda própria.

XRP

Gutiérrez aponta o XRP como uma criptomoeda que deve continuar seu movimento de alta observado desde a vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos. Ele lembra que o ativo "já é usado por grandes instituições financeiras, como Santander, SBI Holdings e Standard Chartered".

"Em 2025, um grande avanço esperado é o lançamento da SideChain do XRPL, que aprimorará a escalabilidade e a interoperabilidade para soluções empresariais. Além disso, os desdobramentos positivos na batalha judicial da Ripple contra a SEC reduziram a incerteza regulatória, tornando o XRP mais atraente para investidores", comenta.

Ele acredita que "com uma regulamentação mais favorável e a crescente adoção por bancos e instituições financeiras, o XRP está bem posicionado para impulsionar a transição entre finanças tradicionais e blockchain".

Litecoin

Vanessa Oliveira, analista parceira da NovaDAX, pontua que o mercado de criptomoedas continua volátil, mas que algumas criptos específicas têm mostrado "possibilidade de recuperação no médio prazo". Uma delas é a litecoin, que tem atraído a atenção de investidores nas últimas semanas após um longo período distante dos holofotes do mercado.

Ela explica que o ativo "teve um pedido de ETF submetido à SEC pela Canary Capital, e a comissão convidou o público a dar feedback antes da decisão, o que é algo positivo e pode ser interpretado como um futuro 'sim' da SEC. Já o gráfico da criptomoeda, indica viés de alta no longo prazo, especialmente nos períodos semanal e diário", indicando um cenário favorável para a criptomoeda.