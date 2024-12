3 temas podem moldar o próximo ano para investidores de criptomoedas, diz Hashdex

Próximo do fim, 2024 foi um ano de grandes reviravoltas positivas para o mercado de criptomoedas. Depois de fases não tão felizes, o otimismo finalmente chegou com força para o setor, que cresceu US$ 1 trilhão em um mês em novembro. E as expectativas para o próximo ano são ainda mais positivas, no aguardo da posse de Donald Trump como “criptopresidente” dos Estados Unidos.

Nesta terça-feira, 3, a Hashdex, gestora por trás do HASH11 e outros ETFs de criptomoedas no Brasil e no exterior, divulgou o relatório “Crypto Investment Outlook 2025”, em que revela três temas que podem moldar o próximo ano para investidores de criptomoedas.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

“Desde 2018, nossa equipe tem se dedicado a ajudar os investidores a entender como a ‘faísca’ de cripto se transformou em uma poderosa chama de inovação e oportunidade de investimento”, disse Marcelo Sampaio, co-fundador e CEO da Hashdex.

Um dos grandes protagonistas do ano de 2024 foi o bitcoin. Como a primeira e maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, o bitcoin atingiu recordes consecutivos de preço, chegando próximo dos US$ 100 mil. Para a criptomoeda, as expectativas da Hashdex em 2025 são otimistas.

“Rudolf Clausius, um dos pais fundadores da termodinâmica clássica, é conhecido por ter enunciado que ‘a soma de todas as transformações que ocorrem em um processo cíclico só pode ser positiva ou, em casos extremos, igual a nada.’ Conforme o bitcoin amadurece, transcende seus ciclos e alcança adoção mainstream, a possibilidade de que ‘nada’ aconteça não é mais uma consideração razoável”, disse Lucas Santana, analista de research da Hashdex, no relatório.

3 temas para 2025

Confira os temas divulgados pela Hashdex no “Crypto Investment Outlook” que podem moldar o próximo ano para investidores de criptomoedas:

1. Expansão das oportunidades. Cripto está se tornando uma parte fundamental das finanças tradicionais e ajudando a moldar a próxima era da internet.

2. Bitcoin se torna mainstream. A aceitação institucional, a tese fortalecida de reserva de valor e a utilidade crescente levaram a primeira criptomoeda do mundo a alcançar um público muito mais amplo de investidores.

3. Encontrando o próximo “killer app”. O novo ano será crucial para o futuro das aplicações em blockchain, com desenvolvimentos em infraestrutura e tendências emergentes que potencialmente revelarão casos de uso excepcionais.

“Olhando para frente, 2025 pode ser visto como um período decisivo para o ecossistema cripto, quando os investidores que reconheceram o potencial da tecnologia blockchain além do bitcoin obtiveram retornos significativos. À medida que o momento continua e novos casos de uso emergem, acreditamos ser crucial que os investidores considerem os benefícios da diversificação dentro desta classe de ativos para capitalizar plenamente nas oportunidades deste período promissor”, disse Samir Kerbage, chief investment officer da Hashdex.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok