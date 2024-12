ETFs de bitcoin acumularam entradas de US$ 6,4 bilhões em novembro, mês de recordes para as criptos

Investidores dos Estados Unidos investiram US$ 6,4 bilhões em ETFs de bitcoin à vista em novembro, enquanto o preço de mercado do bitcoin subiu 45%, atingindo o nível de US$ 99 mil pela primeira vez na história.

Uma corrida de alta de um mês em novembro resultou na valorização do bitcoin de US$ 68 mil para US$ 99 mil. Em meio a sentimentos otimistas, os ETFs à vista de bitcoin arrecadaram um total combinado de US$ 6,87 bilhões, com saídas de US$ 411 milhões.

De acordo com dados da Farside Investors, o iShares Bitcoin Trust ETF da BlackRock atraiu US$ 5,6 bilhões em investimentos em novembro, representando quase 87% das entradas mensais totais.

Investidores demonstram confiança no preço do bitcoin

Outros players importantes que atraíram investimentos significativos incluem o Wise Origin Bitcoin Fund da Fidelity, com US$ 962 milhões, o Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF, com US$ 211,5 milhões, e o VanEck Bitcoin ETF, com US$ 71,2 milhões.

Continuações no fluxo de entrada de fundos de instituições e investidores privados, em meio aos altos preços do bitcoin, são esperadas para sustentar a alta em andamento. Traders e analistas previram “oportunidades longas insanas” para o bitcoin nos próximos meses, à medida que o bitcoin entra em uma fase de descoberta de preço.

Por outro lado, três players contribuíram para os US$ 411 milhões em saídas mensais. O Grayscale Bitcoin Trust ETF, o Bitwise Bitcoin ETF e o Valkyrie Bitcoin Fund registraram saídas de US$ 364 milhões, US$ 40,4 milhões e US$ 6,8 milhões, respectivamente.

O Índice de Medo & Ganância das Criptomoedas, uma análise do sentimento do investidor mantida pela Alternative.me, também projetou um forte sentimento otimista em novembro.

Sentimento de investimento otimista ao longo de novembro

Em 22 de novembro, o Índice de Medo & Ganância das Criptomoedas atingiu um pico anual de 92, sinalizando sentimento sólido de alta entre os investidores.

Entrando em dezembro, a pontuação do índice caiu, mas continuou a retratar um sentimento extremamente positivo. Dados do Cointelegraph Markets Pro e do TradingView mostram que o bitcoin começou a ser negociado de forma lateral em US$ 96 mil em dezembro.

