Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

'A natureza do ciclo do bitcoin mudou', diz CEO da Ripio

Sebástian Serrano aponta que bitcoin pode cair para US$ 75 mil e que muitos investidores ainda vão achar um “preço muito bom” em um novo mercado de baixa “mais lateralizado”

(Ripio/Reprodução/Reprodução)

(Ripio/Reprodução/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09h30.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

O bitcoin, maior criptomoeda do mundo, opera em queda de quase 30% desde sua máxima histórica em seis de outubro de 2025, quando atingiu a cotação de US$ 126 mil. Enquanto investidores esperam por uma retomada de alta, Sebástian Serrano, CEO da Ripio, não observa sinais de um “bull market”, mas sim de uma mudança na natureza do ciclo do bitcoin.

Mudança no ciclo de 4 anos do bitcoin

Para o executivo, o ciclo do bitcoin não será mais caracterizado por momentos de plena euforia e quedas expressivas. A troca de mãos de bitcoins das corretoras de criptomoedas para os fundos negociados em bolsa (ETFs) diminuiu o “medo de ficar de fora” (FOMO, na sigla em inglês) entre investidores. Isso porque o investidor institucional, principal mercado para os ETFs, possui foco no longo prazo.

  • O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Dessa forma, também não houve um momento de plena euforia no ano passado, com o preço do bitcoin decepcionando previsões mais otimistas, incluindo a do próprio Sebástian, que previa que a criptomoeda chegasse aos US$ 200 mil.

Apesar da mudança no ciclo, o executivo prevê mercados de baixa (“bear markets”) mais lateralizados. Para ele, o topo de mercado foi marcado no último dia 10 de outubro de 2025, o dia em que aconteceu a maior liquidação do setor cripto.

Bitcoin vai subir?

Para o bitcoin voltar a subir será necessário um cenário macroeconômico extremamente otimista, o que Serrano considera pouco provável. O executivo mencionou um corte agressivo de juros nos EUA, retorno da liquidez e fluxo via ETFs aumentando como as condições ideais.

“O bitcoin pode atingir US$ 75 mil, e muito investidor vai achar esse preço muito bom”, disse.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

USAT: novo 'dólar digital' da Tether exclusivo para os EUA estreia no mercado

Investidor transfere R$ 2 bilhões em Ethereum parados há 9 anos e preocupa mercado

Prata bate recorde e supera alta de 500% do bitcoin desde 2017

'CZ' prevê super ciclo do bitcoin e descarta retorno à Binance

Mais na Exame

Marketing

Rumo aos 4 milhões de clientes, Nomad mais que dobra base em dois anos

Pop

Qual a ordem cronológica de 'O Senhor dos Anéis'?

Esporte

Lula sugere Ancelotti no Corinthians após a Copa em reunião com a Fifa

Mundo

Irã descarta negociações com os EUA sob ameaça militar