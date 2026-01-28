Empresas de tecnologia se unem para atender demanda por cibersegurança móvel

Com um aumento de cerca de 21% na frequência de ciberataques em 2025, empresas brasileiras começam a responder com a intensificação de sistemas de segurança digital.

A resposta das empresas Thales e Samsung é uma parceria viabilizada por meio de Memorando de Entendimento (MoU) que visa expandir a disponibilidade da solução Cryptosmart.

As empresas procuram atender mercados selecionados da América Latina, com foco inicial no Brasil.

A solução, criada pela Ercom, da Thales, oferece criptografia de alto nível, provendo segurança a sistemas corporativos e governamentais.

Combinando hardware e software adequados

A parceria combina a expertise da Thales com o ecossistema tecnológico da Samsung por meio da linha Samsung Galaxy Enterprise Edition. O objetivo é entregar uma plataforma móvel versátil, otimizada e segura.

As empresas projetam atender às crescentes necessidades de segurança de governos, forças de segurança e organizações que operam em ambientes sensíveis.

A estratégia consiste em expandir o acesso a comunicações protegidas baseadas em tecnologias confiáveis e escaláveis, preparadas para enfrentar ameaças cibernéticas atuais e futuras, como aquelas decorrentes da computação quântica.

"Nossa missão é fornecer segurança de nível restrito em hardware comercial de alto desempenho, permitindo que as organizações latino-americanas alcancem um novo nível de soberania em suas comunicações", diz Luciano Macaferri, vice-presidente da Thales para a América Latina e Diretor Geral do Brasil.

O acordo entre as duas empresas permitirá que as organizações utilizem aplicativos padrão e hardware moderno, mantendo a criptografia de ponta a ponta para voz, dados e mensagens.

As chaves de criptografia são armazenadas em um elemento de hardware seguro, o CyberSIM, garantindo que as informações permaneçam protegidas mesmo em caso de perda ou roubo do dispositivo.

Estratégia em compromisso com a soberania local

O foco inicial da cooperação será o mercado brasileiro, com rápida expansão para outros países da América Latina.

O projeto tem como objetivo permitir que os atores locais gerenciem sua própria soberania digital, utilizando uma infraestrutura robusta para proteger segredos industriais e informações governamentais classificadas.

"Ao integrar a tecnologia Cryptosmart em nossos dispositivos Galaxy, estamos capacitando os líderes da região a operar com total confiança, protegendo seus dados mais sensíveis contra as ameaças cibernéticas modernas e trazendo uma camada extra de segurança aos nossos usuários", conclui HS Jo, presidente e CEO da Samsung América Latina.