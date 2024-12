Após "performance extraordinária" em novembro, BTG recomenda criptomoedas para dezembro

O mês de novembro registrou uma alta de aproximadamente 40% no preço do bitcoin, com recordes consecutivos em praticamente todos os âmbitos que envolvem as criptomoedas. A vitória de Donald Trump para presidência dos EUA e uma renovação no otimismo regulatório no país gerou uma verdadeira disparada para as criptos. Além dos lucros do último mês, os próximos ainda podem oferecer oportunidades para investidores.

A Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, divulgou na última segunda-feira, 2, a edição de sua carteira recomendada para dezembro. No documento, especialistas da plataforma mantiveram o bitcoin como principal recomendação para investidores de perfil conservador, moderado e sofisticado, mas também apresentaram outras oportunidades.

“Novembro foi marcado por uma performance extraordinária no mercado cripto, com sua capitalização total crescendo US$ 1,03 trilhão, valorização de 44,54%. O bitcoin destacou-se ao superar sua máxima histórica anterior de US$ 73.800, aproximando-se do patamar de US$ 100 mil. Esse avanço foi impulsionado por eventos políticos significativos nos EUA, em especial a eleição de Donald Trump”, disse o documento, disponível na íntegra no site e aplicativo da Mynt.

As carteiras de perfil moderado e sofisticado receberam mais alterações. Entre as principais recomendações para o perfil moderado está a UNI, criptomoeda do protocolo de finanças descentralizadas Uniswap.

“Com a perspectiva de um ambiente regulatório mais claro nos EUA, há sinais de um renovado interesse institucional em projetos DeFi, que se destacam pela eficiência, segurança e inovação. Além disso, reforça a diversificação do portfólio ao integrar um ativo que desempenha um papel central no ecossistema dos criptoativos”, justificaram os analistas da Mynt.

Todas as recomendações e justificativas para os perfis conservador, moderado e sofisticado estão disponíveis no documento na íntegra, que pode ser acessado no site e aplicativo da Mynt. Recentemente, a plataforma divulgou que sua carteira recomendada de perfil moderado superou os rendimentos de investimentos famosos como S&P 500, CDI, Ibov, dólar e o ouro.

