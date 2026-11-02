Mercado Bitcoin sofre ataque hacker estimado em R$ 217,7 milhões

(Getty Images)
Editor do Future of Money
Publicado em 2 de novembro de 2026 às 12h01.
Última atualização em 2 de novembro de 2026 às 12h04.
Mais uma corretora de criptomoedas sofreu um ataque hacker nesta segunda-feira, 2, desta vez a brasileira Mercado Bitcoin (MB). A empresa de infraestrutura e segurança em blockchain, Hypernative, afirmou que carteiras da exchange tiveram pelo menos US$ 40 milhões, o equivalente a R$ 217,7 milhões, comprometidos.
O ciberataque chama atenção por ocorrer apenas quatro dias depois do ataque hacker à Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, que teve US$ 6,3 bilhões roubados na semana passada.
Em comunicado oficial, o MB afirmou que "identificou" e "conteve" um incidente de segurança em um de seus sistemas nesta madrugada. A exchange diz que não houve prejuízo a clientes nem vazamento de dados."Como medida preventiva de proteção, depósitos e saques estão temporariamente suspensos. Nossas equipes estão mobilizadas investigando o caso, rastreando os ativos e coordenando as medidas junto às autoridades competentes", afirmou a companhia.
A reportagem tentou acessar o aplicativo do MB às 11h40 (horário de Brasília) e não conseguiu fazer login na plataforma, confirmando que está fora do ar enquanto as equipes de segurança trabalham para conter a vulnerabilidade.
O MB publicou na rede social X (Twitter) os endereços das carteiras identificadas como ligadas ao incidente.
As investigações ligadas ao caso afirmaram que a emissora de stablecoins Tether bloqueou perto de US$ 3,7 milhões em stablecoins conectadas aos endereços investigados, impedindo novas transferências dos recursos.
O MB recentemente entrou com pedido de licença junto ao Banco Central brasileiro para se tornar uma prestadora de serviços de ativos virtuais (PSAV) regulada no país.
Pela regulamentação que o BC publicou no final de 2025, só poderia operar com criptoativos no Brasil quem fizesse um pedido para se tornar PSAV na autoridade monetária até a sexta-feira passada, 30.
O BC vai analisar todos os mais de 60 pedidos realizados e apenas as companhias que forem aprovadas pelo regulador poderão continuar a ofertas produtos e serviços de ativos digitais no país.
O FBI e empresas de rastreamento em blockchain afirmaram durante o fim de semana que o ataque hacker à Binance, o maior da história do mercado de criptomoedas, foi realizado por um grupo de hackers ligado ao governo da Coreia do Norte chamado, TraderTraitor.
O grupo costuma utilizar táticas avançadas de engenharia social (como falsas ofertas de emprego no LinkedIn ou plataformas de comunicação), aplicações falsas ou espiãs e exploração de cadeia de suprimentos de software para infiltrar engenheiros e administradores de sistemas.
No caso do hack do MB ainda não foi divulgada informação relativa à autoria do ataque.
"O Mercado Bitcoin confirma que identificou, nesta madrugada, um incidente de segurança em um dos seus sistemas. O incidente foi contido rapidamente e não houve prejuízo aos clientes. Não houve vazamento de dados de clientes.
Como medida de proteção, o acesso ao aplicativo foi suspenso temporariamente. A empresa reitera seu compromisso com a segurança dos ativos. As equipes estão mobilizadas para investigar o incidente, rastrear os ativos e coordenar as medidas de resposta junto às autoridades e aos parceiros relevantes."
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