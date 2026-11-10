Mercado Bitcoin retomará saques em dinheiro na semana que vem

A corretora de criptomoedas Mercado Bitcoin retomará na próxima semana os depósitos e saques em reais via Pix, o sistema de pagamentos instantâneos do país, informou um representante da empresa ao Cointelegraph. A retomada ocorrerá mais de 15 dias após um ataque ter drenado cerca de US$ 49 milhões de carteiras vinculadas à corretora.

Os clientes só poderão sacar fundos para contas em seu próprio nome. O Mercado Bitcoin também creditará nas contas dos clientes os valores provenientes da liquidação de produtos de renda fixa. Os depósitos e saques de criptomoedas continuam suspensos, sem data definida para o retorno.

O Mercado Bitcoin, uma das maiores corretoras de criptomoedas do Brasil, começou a restaurar o acesso na segunda-feira, uma semana após o ataque, permitindo que os clientes visualizassem suas contas em modo somente leitura. Os clientes que recuperarem o acesso serão direcionados a uma página que detalha as medidas de segurança da corretora e as auditorias regulares realizadas desde 2018, com um link para um relato separado sobre o incidente.

Fabricio Tota, vice-presidente de novos negócios do Mercado Bitcoin, detalhou a próxima fase em um vídeo recente. A corretora ainda não publicou um cronograma de implementação em seu site.

“A retomada ocorrerá gradualmente, e a implementação de serviços adicionais será comunicada previamente aos clientes pelos canais oficiais do MB”, disse o representante.

O ataque ao Mercado Bitcoin em 2 de novembro ocorreu quatro dias após hackers roubarem cerca de US$ 6,3 bilhões em criptomoedas das carteiras quentes da Binance, em uma violação separada. O FBI atribuiu o roubo da Binance a hackers norte-coreanos. A corretora de criptomoedas afirmou que cobriria as perdas usando seu fundo de emergência e o tesouro corporativo.

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