O que Singapura antecipa para os ativos digitais em 2027

Por Igor Carneiro*

Em outubro, estive em Singapura para a Token2049, a maior feira de ativos digitais do mundo. Fui com dois objetivos. O primeiro era ver, na água limpa, o que existe de produto: o que dá para oferecer aos nossos investidores, seja para colocar o dinheiro para trabalhar em finanças descentralizadas, seja em infraestrutura que traga mais segurança, autonomia e privacidade a quem cuida da própria custódia. O segundo era entender para onde o mercado está indo. O que os grandes players asiáticos e europeus levam a Singapura costuma ser o que começa a ser construído no Brasil um ou dois anos depois.

Fui esperando encontrar o próximo grande protocolo, aquela novidade capaz de brilhar os olhos dos nossos clientes. Não encontrei. E essa ausência foi, talvez, a informação mais valiosa da viagem.

Mil empresas, o mesmo pitch

Arrisco dizer que nove em cada dez expositores ofereciam variações de três coisas: infraestrutura de cartão cripto, stablecoins para movimentar dinheiro entre países e remessas internacionais. E estou sendo conservador. Era o mesmo discurso, estande atrás de estande. Chegou um momento em que parei de conversar e passei a percorrer os corredores só para confirmar se era tudo igual. Era.

Quase sempre no formato white label: use a nossa infraestrutura, a nossa regulação, o nosso software, e coloque a sua marca por cima. Quando qualquer empresa consegue lançar o próprio cartão ou serviço de remessa em poucas semanas, essa camada vira commodity. O valor migra para quem está na ponta, ao lado do cliente, explicando risco, montando a carteira certa e permanecendo com ele quando o mercado vira.

Também chamou atenção o perfil do público: muita gente de terno. Profissionais de bancos, gestoras e meios de pagamento, vários ainda se aproximando do setor. Num mercado mais frio, a demanda por infraestrutura supera, e muito, o apetite por apostar no próximo token.

O que mais me impressionou não estava nos estandes, e sim nos anúncios e nas conversas com quem está desenhando a próxima fase. E ela passa pela tokenização do mercado tradicional, agora para valer.

Até aqui, boa parte das ações tokenizadas funciona como um espelho: uma empresa compra a ação, mantém sob sua custódia e emite um token atrelado a ela. O investidor tem o token; o ativo continua com um intermediário. A discussão agora é tokenizar na origem, com as próprias bolsas e instituições emitindo e liquidando ativos em blockchain. O investidor tradicional vai comprar uma ação tokenizada sem sequer perceber.

O movimento mais concreto nessa direção veio justamente durante a semana da feira. A OKX, uma das maiores exchanges do mundo, anunciou que a OKXICE, sua joint venture com a Intercontinental Exchange (ICE), controladora da Bolsa de Nova York, pretende oferecer ações tokenizadas de empresas listadas. Segundo a empresa, a estreia deve reunir mais de 60 companhias, com direito a dividendos e a voto preservados, e começar pelos investidores dos Estados Unidos. A aproximação entre as duas não é nova: em março, a ICE comprou uma participação na OKX, numa rodada que avaliou a exchange em US$ 25 bilhões e deu à controladora da bolsa um assento no conselho. Quando a dona da maior bolsa do planeta decide tokenizar o próprio balcão, o assunto deixa de ser experimento.

O motivo é eficiência. Hoje, ao vender uma ação, o dinheiro só fica disponível depois da liquidação, sustentada por uma estrutura enorme de pessoas e sistemas. Num ambiente tokenizado, é possível comprar uma ação às onze da noite, vendê-la segundos depois e ver o dinheiro entrar e sair da conta na hora. Os Estados Unidos, que concentram cerca de metade do valor de mercado das bolsas globais, são o ponto de partida natural. Mas são só o começo.

O patrimônio do mundo num único aplicativo

É aqui que vejo a maior transformação. Pense numa família com patrimônio relevante. Ela precisa de conta na Suíça, que só se abre presencialmente, no Japão, nos Estados Unidos, e paga caro a um family office para orquestrar e consolidar tudo isso.

A direção que as grandes plataformas globais perseguem é reunir renda fixa japonesa, ações holandesas, fundos suíços, renda fixa brasileira, bolsa americana e bitcoin num mesmo aplicativo, com R$ 100 para começar. Para isso, os ativos precisam estar tokenizados. É acesso democratizado, para qualquer pessoa em qualquer país. O gestor não desaparece, mas o trabalho dele muda: sai a burocracia de abrir e consolidar contas, entram a alocação e a gestão de risco.

A primeira peça desse quebra-cabeça já está na rua. Também em outubro, a OKX lançou o OKX Money, um aplicativo separado da plataforma de negociação, pensado para guardar, enviar e gastar dólares digitais. O app aceita depósitos em mais de 50 moedas locais, trabalha com as stablecoins USDG, USDC e USDT e vem acompanhado de cartões virtual e físico na bandeira Mastercard, sem tarifa de câmbio nas compras em moeda estrangeira. A primeira fase prioriza mercados emergentes da América Latina, da África, do Sul da Ásia e do Oriente Médio. Na prática, é uma conta global no bolso, com cara de banco digital e trilho de cripto por baixo.

O outro grande tema foi a combinação entre inteligência artificial e cripto. A lógica é direta: uma IA não consegue entrar num banco e executar um milhão de pagamentos, rodar a folha ou operar a contabilidade, por causa das travas do sistema bancário. Numa carteira digital, consegue.

Isso já começou a sair do discurso. A própria OKX colocou no ar agentes de IA que podem ser conectados à conta do usuário, seja como copiloto de negociação, seja para agir diretamente em blockchain dentro dos limites que o investidor definir. Quando a decisão exige julgamento humano, o agente volta e pergunta.

Imagine uma grande corretora com milhares de escritórios parceiros. Todo início de mês, ela precisa pagar comissão a cada um, discriminando assessor por assessor, além de funcionários e fornecedores.

Uma IA conectada a uma carteira faria isso instantaneamente, com erro humano próximo de zero. Para o investidor, abre-se acesso ao que hoje é caro e pouco transparente: pedir, em linguagem simples, uma operação estruturada para proteger a carteira, programar compras automáticas toda vez que o bitcoin cair 10% num dia ou acompanhar posições de liquidez às três da manhã, quando nenhum analista está acordado.

O alerta, feito por todos os interlocutores sérios, é que plugar uma IA no patrimônio é abrir uma nova porta de ataque. Muita gente vai correr riscos que não entende.

Not your silicon, not your keys

Foi nesse contexto que ouvi uma das falas mais marcantes do evento, de Vitalik Buterin, cofundador do Ethereum. O mercado inteiro conhece a máxima “not your keys, not your coins”: se as chaves não são suas, as moedas também não são. Para ele, isso já não basta. Agora é “not your silicon, not your keys”. Se o chip que guarda as suas chaves não é confiável e controlado por você, a sua autocustódia está incompleta.

Vitalik também tocou num dilema que o mercado discute nos bastidores: a computação quântica e as carteiras antigas de bitcoin, incluindo as atribuídas a Satoshi Nakamoto. Há quem defenda bloquear essas carteiras para protegê-las. O problema é que o bitcoin foi desenhado para que ninguém consiga alterar o passado. Abrir essa exceção, mesmo por uma boa causa, cria o precedente de que um grupo grande o bastante pode, um dia, reescrever as regras. É um debate que vai esquentar em 2027.

O que levo para 2027

Volto de Singapura com uma convicção: o mercado tradicional não vai caminhar para trade, alavancagem e cripto 24x7. Vai caminhar para ativos digitais e tokenização. Quem seguir tratando cripto apenas como aposta de preço vai perder a parte mais relevante dessa história.

Para o investidor, a sugestão é trocar a pergunta “qual token vai subir?” por outras três: onde estão custodiados os meus ativos, quem tem permissão para movimentá-los e se a minha estratégia funciona faça chuva ou faça sol, na alta e na baixa. Na Vault, a métrica que mais acompanho pessoalmente é justamente essa: performance acima do bitcoin, com volatilidade menor que a dele. Não é a métrica mais barulhenta, mas é a que faz sentido para quem pensa em décadas, e não em semanas.

*Igor Carneiro é CEO da Vault Capital, consultoria especializada em criptoativos e autocustódia

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