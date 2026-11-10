Brasil é o país mais atacado da América Latina e ainda não tem lei de cibersegurança

PRAIA DO FORTE, BAHIA* - O Brasil concentra mais da metade dos ciberataques da América Latina e lidera o ranking regional também quando se considera o tamanho da população. Mesmo assim, o país segue sem uma lei geral de cibersegurança, e o projeto que criaria o marco legal do setor está parado no Senado desde setembro.

O tema ganhou urgência nas últimas semanas, com o roubo de US$ 6,3 bilhões da Binance por hackers norte-coreanos, o ataque que desligou freezers de supermercados na França e, no Brasil, o ataque à corretora Mercado Bitcoin e as falhas nos sistemas do Porto de Santos, sob suspeita de ciberataque.

Segundo o Panorama de Ameaças 2025/2026 da Kaspersky, apresentado nesta terça-feira, 10, na Praia do Forte (BA), o Brasil aparece no topo dos principais tipos de ataque da região entre setembro de 2025 e setembro de 2026:

Phishing: é a fraude em que criminosos usam e-mails, mensagens ou sites falsos, que imitam bancos, lojas ou órgãos públicos, para enganar a vítima e roubar senhas, dados financeiros ou credenciais de acesso. O Brasil teve 583 milhões de tentativas bloqueadas, mais da metade do total da América Latina, o equivalente a 2,73 ataques por habitante, o maior índice da região.

Malware: é o termo geral para "software malicioso", qualquer programa criado para se infiltrar, danificar ou roubar informações de computadores e redes. Foram 330 milhões de ataques bloqueados no país, mais da metade dos 592 milhões da região. São 1,55 ataque por habitante, também o maior índice latino-americano, à frente de Peru (1,12) e Equador (1,00).

Ransomware (sequestro de dados): é o ataque voltado principalmente a empresas e órgãos públicos, em que os invasores bloqueiam os sistemas ou roubam dados e cobram um resgate para devolver o acesso. O Brasil registrou 448 mil ataques, cerca de 43% do total da região, apesar de uma queda de 18% em relação ao período anterior.

Trojan bancário: é um programa espião que entra no computador disfarçado de boleto, nota fiscal ou arquivo de trabalho e, quando a vítima acessa o banco, rouba senhas, troca a chave Pix de destino ou permite que o criminoso controle a máquina à distância. Foram 1,7 milhão de tentativas bloqueadas, alta de 15%, ou cerca de 5 mil por dia.

Ameaças móveis: são ataques direcionados a celulares e tablets, muitas vezes silenciosos, para exibir anúncios fraudulentos, interceptar mensagens ou roubar dados bancários. O Brasil teve 3,6 milhões de ataques, 3,6 vezes mais que no período anterior e o maior volume da região, à frente do México (2,08 milhões).

O alvo preferencial é o próprio Estado: órgãos de governo responderam por 26,5% dos ataques no país, o dobro do segundo colocado, o varejo e atacado.

"Os políticos têm feito pouco para mudar isso", diz Fabio Assolini, pesquisador líder de segurança da Kaspersky para as Américas. "A gente só vê uma reação quando um dos políticos ou alguém proeminente é vítima de um ataque desse. Aí eles se movimentam, afirma ele.

Uma política sem lei

O Brasil tem, desde dezembro de 2023, uma Política Nacional de Cibersegurança, criada por decreto. O texto, porém, deixou de fora a agência nacional prevista na proposta original do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e criou no lugar um comitê.

O próprio governo reconhece a lacuna. "Nós não temos no Brasil ainda uma Lei Geral de Segurança que estabeleça os setores, as obrigações de cada um, os modelos de cooperação", disse em maio o diretor de segurança cibernética do GSI, Luiz Fernando Moraes da Silva.

No Senado, o PL 4.752/2025, que institui o Marco Legal da Cibersegurança e prevê uma autoridade nacional para o setor, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça em dezembro de 2025. Desde então, está na Comissão de Ciência e Tecnologia, sem data para votação. A última movimentação foi em 4 de setembro, quando emendas foram enviadas ao relator, senador Jorge Seif (PL-SC).

"O Brasil é lento para aprovar essas coisas e geralmente a coisa só anda depois que o leite foi derramado", diz Assolini. "A gente discute muito e aprova pouco."

A lição que vem do Chile

Para entender o peso de uma legislação atuante e as consequências da negligência sistêmica, os especialistas apontam para o mercado vizinho. O Chile operava com um nível de proteção e regulação semelhante ao restante da região até enfrentar um trauma digital sem precedentes: em 2018, o país sofreu um roubo de US$ 10 milhões no Banco de Chile, orquestrado pelo grupo cibercriminoso Lazarus, ligado à Coreia do Norte.

O episódio virou uma vergonha nacional e funcionou como um divisor de águas. Somente após o desastre financeiro e reputacional, senadores chilenos e especialistas do setor privado puxaram a dianteira para aprovar leis de cibersegurança severas, transformando o país andino no atual modelo regional de marco legal moderno e agências estatais ativas.

Sem um choque legislativo de mesma proporção, o Brasil permanece vulnerável. Sem obrigações legais de proteção atreladas a penalidades financeiras severas por negligência técnica corporativa, os sistemas brasileiros podem continuar sendo a porta de entrada mais rentável para o cibercrime, na América Latina.

*O repórter viajou à Bahia a convite da Kaspersky