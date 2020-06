Revolução do Churrasco: acém e wagyu têm marmoreio com economia

O romantismo e a paixão pela brasa se juntam no sétimo episódio da série Revolução do Churrasco, exibida excepcionalmente nesta sexta-feira (12) nas redes sociais de EXAME e EXAME Estilo de Vida. Isso porque o tema é um delicioso e prático churrasco a dois em homenagem ao Dia dos Namorados.

A sugestão da apresentadora Paty Moraes Nobre, criadora da série, tem suculentos cortes de acém de animais de raças britânicas e meatball com blend de wagyu, raça bovina japonesa, do açougue do produtor Feed, parceiro do programa.

Para brindar ao amor em grande estilo, o episódio traz ainda um especialista que indica a harmonização perfeita com diferentes tipos de vinhos.

Práticas robatas

Para descomplicar e não sobrar muita louça pra ninguém depois, a dica é fazer robatas, delicadas montagens asiáticas em palitos de bambu que vão à brasa. Existem outros nomes com algumas variações, como espetinho, xixo, churrasquinho ou brochette, mas a preparação é basicamente a mesma.

A montagem é realmente fácil e pode ser um bom momento de diversão pro casal. É possível montar nos palitos vegetais e carnes e servir com molhos salgados, doces e farofa com temperos frescos. A brincadeira é deixar os garfos de lado e cair de boca sem frescura nos preparos. Por isso, o ideal é evitar acompanhamentos que necessitem de garfos, como arroz ou salada.

Cubos de acém e blend de Wagyu: suculentos e econômicos

Germano Buzzo, do Feed, explica que dois cortes provenientes do miolo do acém, de gado com boa genética, como mostrado no episódio anterior da série, garantem a carne extremamente macia e saborosa. “Esse corte é a continuação do bife ancho e usamos para fazer o denver steak e o prime steak”, conta, sobre as partes utilizadas na confecção de cubos para as robatas.

“Esse acém é extremamente marmorizado (possui gordura entremeada na carne) e econômico porque custa, em média, 30% mais barato que filé mignon. Além disso, é muito versátil como steak para grelha ou para fazer espetinhos”, opina Germano.

Outra forma de trazer muita suculência para o jantar a dois em torno da brasa é transformar o blend do hambúrguer 100% wagyu do Feed em meatballs (bolinhas de carne) no palito.

Harmonização com vinhos

Guilherme Buoncompagno, da Casa Marche, selecionou quatro rótulos italianos especiais, desde o primeiro brinde, passando pela harmonização com a entrada até chegar às carnes mais intensas em marmoreio e sabor, como o wagyu.

Espumante: Perlugo “Dosaggio Zero” Castelli di Jesi, de uva verdicchio, que é seco, mineral, tem boa complexidade e combina bem com aperitivos.

Vinho branco: Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore DOC 2018, que tem boa acidez e complexidade aromática e combina muito bem com o início do churrasco.

Vinhos tintos: Rosso Piceno DOC 2018, composto de uvas montepulciano e sangiovese, é um vinho bem elegante e com acidez que vai bem com carnes grelhadas.

Outra sugestão é o Roggio del Filare – Rosso Piceno Superiore DOC 2016, um premiado vinho tinto, também de uvas montepulciano e sangiovese, porém, com 18 meses em barrica de carvalho, com ótimo corpo e acidez, perfeito para carnes mais intensas em gordura e sabor, como wagyu.

Robata no churrasco: clima de romance garantido

Com essas dicas, não tem como errar, vai? Agora é só compartilhar a série com os amigos e marcar seu amor nos comentários porque o churrasco em clima de romance já está garantido. Até semana que vem!