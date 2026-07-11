Por que o couro cabeludo virou o novo centro das rotinas de beleza

Ativos como alecrim e centella asiática, antes restritos ao rosto, agora são aplicados também no couro cabeludo (Unsplash)
Jonalista colaborador
Publicado em 11 de julho de 2026 às 11h01.
Uma lâmpada de aumento, uma microcâmera acoplada ao aparelho e uma tela que mostra em tempo real o estado de cada folículo. Esse tipo de consulta, até pouco tempo restrita a consultórios de dermatologia, começou a aparecer dentro de salões de beleza e, aos poucos, também em casa, com aparelhos portáteis vendidos junto a linhas de tratamento capilar. O couro cabeludo deixou de ser um detalhe da rotina de cuidados com o cabelo e passou a ocupar o centro dela.
Dados da consultoria de tendências WGSN (Trend Curve 2025/26) mostram que 58% dos consumidores já tratam o cuidado capilar como uma extensão do skincare facial.
O comportamento aparece em vários pontos da cadeia: cresce a procura por diagnóstico de tipo de couro cabeludo, por rotinas segmentadas entre raiz e comprimento, e por um vocabulário técnico que até pouco tempo pertencia só à pele do rosto, com termos como barreira cutânea, microbioma e inflamação.
A migração de ativos entre as duas categorias segue um caminho já conhecido. Ingredientes como niacinamida, centella asiática e ácido hialurônico, populares há anos em séruns faciais, agora aparecem em fórmulas voltadas ao couro cabeludo, prometendo controle de oleosidade, calmante para irritação e suporte à barreira da pele.
A lógica por trás da mudança inclui fatos como: o couro cabeludo é pele, com folículos e glândulas sebáceas, e reage aos mesmos estímulos que o rosto, incluindo poluição, estresse e produtos agressivos.
Esse movimento também aparece na forma como as marcas estruturam o portfólio, cada vez mais dividido por necessidade específica de couro cabeludo, como oleosidade, sensibilidade, caspa ou queda, além da divisão tradicional por tipo de fio.
No primeiro trimestre de 2025, a Coreia do Sul foi o segundo maior exportador global de cosméticos, com US$ 3,61 bilhões, atrás apenas dos Estados Unidos. Marcas coreanas de skincare, como VT Cosmetics e COSRX, passaram a disputar espaço também no haircare, levando para o cabelo ativos até então reservados ao rosto, caso da centella asiática, do PDRN e de peptídeos.
A Aromatica, marca coreana de couro cabeludo fundada em 2004, ampliou a distribuição internacional em 2026 com a entrada no site da rede americana Ulta Beauty e nas lojas físicas e digitais da rede alemã Rossmann, com fórmulas à base de alecrim, tea tree e quinoa voltadas a queixas específicas de oleosidade, sensibilidade e queda.
Um exemplo recente desse movimento é o relançamento da linha Keune Care, da Keune Haircosmetics, marca holandesa fundada em 1922 pelo químico Jan Keune. A nova versão chegou às lojas em 13 de abril com 48 produtos organizados em 15 prescrições, entre xampus, condicionadores, máscaras e finalizadores, desenvolvidos com cientistas da marca a partir de pesquisas apresentadas em congressos internacionais na Ásia.
O portfólio inclui ativos até então associados ao skincare facial. O Immortelle, extrato rico em antioxidantes, aparece pela primeira vez em uma fórmula capilar da marca, na linha Vital Nutrition. O extrato de orquídea integra a linha Radiant Gloss. Já a Long & Strong combina centella asiática com uma proposta híbrida voltada à raiz e à extensão do fio, com resultados de teste clínico de 60 dias nos quais 94% dos participantes relataram redução de queda e aumento de densidade capilar.
As embalagens também mudaram, agora produzidas com plástico reciclado pós-consumo, com um design minimalista inspirado nos frascos de farmácias holandesas, referência direta ao fundador da marca. Produtos da linha Keune Care já vendidos hoje, como o xampu Derma Sensitive de 80ml, giram em torno de R$ 60, patamar que a nova coleção deve manter como referência de entrada.
O relançamento também acompanha uma mudança de estratégia comercial. A Keune tem quase 30 anos de operação no Brasil e presença em 8 a cada 10 dos principais salões do país, mas passa a mirar com mais força o consumidor final, com produtos vendidos em perfumarias como Sephora, Soneda e Mundo do Cabeleireiro, além de canais online como o site da marca, Época Cosméticos e Beleza na Web.
Esse avanço em direção ao consumo doméstico já vinha sendo preparado com outras frentes do portfólio, caso da linha de finalizadores Style e da linha vegana e cruelty-free So Pure, com opção de refil e até 92% de ingredientes naturais.