Mubi traz semana com oito filmes em parceria com mostra Olhar de Cinema

No Brasil, Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay costumam ser os streamings mais lembrados pelo público. Mas o Mubi, que traz todo mês 30 filmes nacionais e internacionais e costuma ser o queridinho dos mais cinéfilos, também vem ganhando espaço no país. Agora, talvez seja hora de se cadastrar no site. É que a plataforma, em parceria com o “Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba”, estreia hoje (3) uma nova mostra online, até 10 de junho, com seleção especial de oito filmes – presentes em edições anteriores do festival brasileiro e também em outras mostras de ponta, como Locarno e Roterdã.

Realizado desde 2012, o Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba é um evento independente que acontece em todo mês de junho na capital do Paraná. Em 2020, por conta da quarentena, precisou migrar para o online. Os trabalhos, um para cada dia do festival, entre longas-metragens, curtas e documentários, trazem nomes nacionais e estrangeiros, como Affonso Uchôa (“A Vizinhança do Tigre”), Eliza Capai (“Espero a tua (re)volta”), Takumã Kuikuro (“As Hiper Mulheres”) e Julian Radlmaier (“Um Conto de Inverno Proletariado”). Os filmes estarão disponíveis para assinantes no site, com a tag “Festival Olhar de Cinema”. Para quem é estudante universitário e tem uma conta de e-mail da faculdade, a assinatura do Mubi é gratuita.

Além do festival dentro do Mubi, no YouTube o público pode encontrar gratuitamente, até dia 7, o festival de cinema online “We Are One: A Global Film Festival”, criado pelo Festival de Cannes, em parceria com Tribeca e outros 19 festivais, trazendo uma mostra internacional de filmes, entre inéditos e clássicos. São mais de 100 produções, de 35 países diferentes.

Para o segundo semestre, a expectativa da indústria cinematográfica é que a grande tríade de setembro, os festivais de Veneza, Toronto e Nova York, mantenham a edição 2020 e ocorram sem problemas. Mas só os próximos meses dirão se a pandemia do novo coronavírus estará controlada a ponto de permitir eventos com público.

Confira a data de estreia de cada filme no Mubi. Eles ficam disponíveis por 30 dias a partir da estreia:

3/6 – “Girimunho”, longa de estreia dos brasileiros Helvécio Marins Jr. e Clarissa Campolina (Brasil/Espanha, 2011). Já exibido nos festivais internacionais de Veneza, Toronto e Roterdã.

4/6 – “A Vizinhança do Tigre”, de Affonso Uchôa (Brasil, 2014). Vencedor da Mostra de Cinema de Tiradentes em 2014 e também exibido na Viennale em 2019.

5/6 – “Um Conto de Inverno Proletariado”, longa de estreia de Julian Radlmaier (Alemanha, 2014). O longa aborda, de forma cômica, a sociedade de classes que vivemos e as formas de ignorar seus limites. Já exibido nos festivais internacionais de Roterdã e de Viena.

6/6 – “As Hiper Mulheres”, de Carlos Fausto, Leonardo Sette e Takuma Kuikuro (Brasil, 2011). Realizado por cineasta indígenas do Alto Xingu, o documentário foi selecionado para a Mostra Competitiva do Festival de Gramado em 2011, além de ter conquistado o Prêmio Especial do Júri.

7/6 – “Sol Alegria”, de Tavinho Teixeira (Brasil, 2018). O longa foi selecionado para a 42° Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, além de já ter sido exibido nos festivais internacionais de Roterdã e Hamburgo, e no Queer Lisboa.

8/6 – “Espero a tua (re)volta”, de Eliza Capai (Brasil, 2019). Vencedor dos prêmios Peace Film Award e Amnesty International Film Prize na Biennale, o documentário é um poderoso retrato do movimento estudantil que ganhou força a partir de 2015.

9/6 – “El mar la mar”, de Joshua Bonnetta e J.P. Sniadecki (Estados Unidos, 2017). Com paisagens filmadas em 16mm pela janela de um veículo em movimento, foi vencedor do Prêmio Caligari e de uma Menção Honrosa na Biennale em 2017.

10/6 – “E agora? Lembra-me”, de Joaquim Pinto (Portugal, 2013). Premiado no Festival de Locarno 2013 e exibido em Roterdã, é uma reflexão sobre o tempo e a luta de uma pessoa para continuar vivendo e aproveitando a vida.