Móveis que ajudam a aquecer a casa: conheça os ideais

Sofá Nando, Fernando Jaeger

É em razão da cor do tecido, chamativa, que o móvel ajuda a dar a impressão de que o ambiente está mais aquecido em dias frios – e até mesmo naqueles cômodos só com paredes brancas e sem quadros. O sofá tem detalhes em madeira natural maciça, três tipos de módulos e quatro modelos de laterais. Preço sob consulta. atelier.fernandojaeger.com.br

Almofada Tricô, Westwing

Objetos do tipo, em especial os mais fofinhos, que dão mais vontade de abraçar, também são bons aliados para diminuir o aspecto gelado da sala de estar, do quarto ou do home-office. A almofada da Westwing é revestida de fibra siliconada, tem espuma D28 e 45 centímetros de diâmetro. R$ 419,90. westwing.com.br

Tapete Luberon, Avanti

Há quem torça o nariz para tapetes, em especial quem sofrem de rinite. Mas eles ajudam a impedir a poeira de ficar circulando pelo ambiente (é só não descuidar da limpeza). De quebra, permitem andar de meia ou descalço pela casa sem os pés reclamarem do frio. O exemplar da Avanti é confeccionado apenas com nylon, material antialérgico, mas tem um acabamento que lembra uma fibra natural. A partir de R$ 4.967,82. avantitapetes.com.br

Cordão de Luz, Westwing

Uma boa iluminação faz toda a diferença, desde que você não opte só por lâmpadas brancas, que conferem um aspecto hospitalar. Esta luminária da Westing combina lâmpada de filamento de carbono a uma corda de algodão e um suporte de madeira. R$ 289,90. westwing.com.br

Revisteiro Tapuerana, Fernando Jaeger

Desenvolvida em parceria com o estúdio Saissu Design e artesãs do Piauí, a peça lembra uma manta quentinha que foi deixada sobre o sofá. Tem estrutura de aço carbono maciço com pintura eletrostática e tecido 100% de algodão, feito em teares. A bolinha das pontas é de madeira maciça com acabamento encerado. fj.fernandojaeger.com.br