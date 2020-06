Jun Sakamoto, um dos melhores sushimen do país, oferece curso online

Durante a quarentena, o chef Jun Sakamoto iniciou uma experiência inédita: oferecer comida delivery de seu conceituado restaurante Jun Sakamoto, em Pinheiros, dono de uma estrela Michelin. Responsável também pelo J1 e pelo Junji, um dos melhores sushiman do país criou dois combinados exclusivos, a 200 reais cada um, e começou a fazer as entregas pessoalmente, para garantir a qualidade do atendimento e do alimento, servidos em uma porcelana japonesa que é retirada na casa do cliente no dia seguinte.

Nessa semana, Sakamoto inicia outra novidade: dar um curso online, ensinando aos interessados sua técnica precisa de comida japonesa. Com vídeos online e material de apoio, quem concluir o curso ganha certificado. Nas dez aulas, totalizando 7 horas, Sakamoto abordará questões sobre como comprar ingredientes, como prepará-los antes de começar a cozinhar, uso de utensílios, como limpar e manipular peixes e frutos do mar, como fazer o arroz do sushi e como preparar sushis, sashimis e criar uma boa estética e apresentação.

O curso “A Arte do Sushi” é voltado para amantes da culinária japonesa que desejam aprender mais sobre as técnicas dos sushimen e também para profissionais, iniciantes ou não, que desejam dominar a técnica do sushi e sashimi para aplicar à carreira e à vida profissional.

Até hoje, 10, inscritos ganham 50% de desconto. Acesse o curso aqui.