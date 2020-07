Johnnie Walker vai lançar uísque em garrafa de papel em 2021

Para 2021, a Diageo, responsável pelo uísque escocês Johnnie Walker, promete um lançamento inusitado: uma garrafa de uísque de papel e livre de plástico.

Criada em parceria com a Pilot Lite, a embalagem feita de polpa de madeira será totalmente reciclável. Para a empreitada, Diageo e Pilot Lite criaram uma nova companhia, a Pulpex Ltd, responsável pelo conceito, desenvolvimento e fabricação da nova garrafa.

A novidade deverá estar nas prateleiras no começo de 2021.

“Estamos orgulhosos de termos criado essa embalagem inédita. Estamos constantemente buscando nos superar, e essa embalagem sustentável tem o potencial de ser um grande marco. Há muito sentido em estreá-la com a Johnnie Walker, uma marca que sempre abriu caminhos para a inovação em seus 200 anos de vida”, disse em comunicado Ewan Andrew, diretor de sustentabilidade da Diageo.

A Pulpex Ltd não fabricará embalagens apenas para o uísque Johnnie Walker, mas também para companhias como Unilever e PepsiCo.

O uísque Johnnie Walker é, atualmente, o quinto uísque mais vendido do mundo, segundo o relatório 2020 Brand Champions, com 165 milhões de litros comercializados em 2020.

A iniciativa pode desagradar consumidores mais puristas, que não acreditam que possa haver outra maneira de beber uísque premium que não em uma bela garrafa de vidro, mas a marca espera mostrar que não há nada de errado em comprar uísque em uma embalagem de papel, desde que isso seja a favor do planeta.

Atualmente, de todo as embalagens produzidos pela Diageo, apenas 5% é plástico – vindo das roscas, tampas e rótulos das bebidas -, mas a empresa pretende diminuir esse número de qualquer maneira.

As exportações de uísque escocês cresceram 2,4% em volume em 2019, chegando a 1,31 bilhão de garrafas de 700mL, segundo a Scotch Whisky Association. Mas as exportações para os Estados Unidos caíram 7% no período.

A Johnnie Walker lidera o segmento de uísque escocês, mas vendeu 2.8% menos em 2019 que em 2018. Atrás dela vêm duas marcas da Pernod Ricard, Ballantine’s e Chivas Regal. Ballantine’s vendeu 69,3 milhões de litros em 2019 (4,6% mais que em 2018), enquanto Chivas vendeu 39,6 milhões de litros (menos 1,1% que em 2018).