Fim de semana: 5 filmes para assistir em casa

Confira as sugestões de EXAME de filmes do streaming para ver em casa:

Eu Não Sou o Seu Negro

Direção de Raoul Peck. Narração de Samuel L. Jackson. No Google Play Filmes

O escritor e ativista americano James Baldwin (1924-1987) desafiou o cenário literário e intelectual americano de sua época sendo duas coisas vistas com maus olhos por muita gente: ele era negro e homossexual. Baldwin escreveu ficção (“O Quarto de Giovanni”, “Se a Rua Beale Falasse”), mas também ensaios essenciais para se pensar o racismo, como “Notes of a Native Son” e “The Fire Next Time”. Um de seus textos ficou incompleto nos anos 1970: “Remember This House”, onde refletia sobre o assassinato de três ativistas negros: Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King Jr. A partir desse texto e de outras anotações, o diretor Raoul Peck criou o documentário “I Am Not Your Negro”, indicado ao Oscar e ao Bafta, que traz imagens de arquivo poderosas da história dos EUA e narração de Samuel L. Jackson, que lê os textos em primeira pessoa de Baldwin.

Documentário “Eu Não Sou o Seu Negro” Documentário “Eu Não Sou o Seu Negro”

Oslo, 31 de Agosto

Direção de Joachim Trier. Com Anders Danielsen Lie, Hans Olav Brenner e Ingrid Olava. No Mubi

O diretor dinamarquês Joachim Trier tem se destacado nos últimos anos, com filmes como o drama “Louder Than Bombs” e o suspense bizarro “Thelma”. Em “Oslo, 31 de agosto”, o diretor conta a história de um dia na vida de Anders, um jovem que está se recuperando de um vício em drogas. Pelas ruas de Oslo, Anders vai reencontrar amigos e passar por uma entrevista de emprego, sonhando com novos ares.

Cena de “Oslo, 31 de agosto” Cena de “Oslo, 31 de agosto”

Toda Palavra Conta

Direção de Sam Rega. Com Srinivas Ayyagari, Jacques Bailly, Valerie Browning. Na Netflix

Concursos de soletração costumam ser populares, não importa o país. O Brasil já viu seus tempos de febre com “Soletrando”, quadro de Luciano Huck na TV Globo. No documentário “Toda Palavra Conta”, Sam Rega segue a história de quatro crianças, todas americanas de famílias indianas, que sonham em ganhar o concurso mais importante dos Estados Unidos.

Cena de “Toda Palavra Conta” Cena de “Toda Palavra Conta”

O Resgate do Soldado Ryan

Direção de Steven Spielberg. Com Tom Hanks, Matt Damon e Tom Sizemore. Na Netflix

Um clássico de volta ao catálogo da Netflix. O épico de guerra de Steven Spielberg é, vinte anos depois, ainda considerado um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos. “Saving Private Ryan” se inspira na história de quatro irmãos, filhos de Agnes Allison, que morreram na Guerra Civil Americana, para contar uma história transportada para a Segunda Guerra Mundial e o desembarque americano nas praias da Normandia, na França, iniciando a operação para retormar o país das mãos dos nazistas. A produção deu a Spielberg seu segundo Oscar de direção e levou outras quatro estatuetas para casa, inclusive uma de Melhor Fotografia para Janusz Kaminski.

Cena de “Saving Private Ryan” Cena de “Saving Private Ryan”

The Vast of Night

Direção de Andrew Patterson. Com Sierra McCormick, Jake Horowitz e Gail Cronauer. Na Amazon Prime Video

Em sua estreia na direção, Andrew Patterson faz esse original da Amazon Prime Video, “The Vast of Night”. O filme conta a história de dois jovens que, no Novo México dos anos 1950, descobrem uma estranha frequência de rádio que pode mudar todo o futuro.