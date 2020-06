Dicas para escolher o painel para TV perfeito para sua casa

O que é painel para TV?

Quase todo mundo tem um aparelho televisor dentro de casa. Recentemente, depois que o governo brasileiro solicitou o fim do sinal analógico, mudando-o para digital, quase todos os modelos mais antigos de TV tiveram que ser “aposentados”.

Este foi um marco também para o design de interiores. Isto porque os projetistas puderam, enfim, focar as suas atenções no design de móveis que dão apoio ou sustentação aos novos aparelho de TV.

Maria Fernanda Gama Ribeiro Maria Fernanda Gama Ribeiro

Os televisores fabricados hoje em dia possuem telas muito maiores. Contudo, as suas caixas são mais finas e leves. Isto quer dizer que eles podem ser colocados mais ao alto, sem problemas. Podem ficar apoiados sobre balcões ou racks – inclusive é por isto que eles vêm com uma base acoplada. Ou, enfim, podem ser presos a suportes próprios para fixação direta na parede.

Muitas pessoas têm receio de danificar as estruturas de suas residências. E foi pensando nisto que os designers lançaram no mercado os painéis para TV. Estes seriam, basicamente, painéis próprios para a sustentação das televisões. Eles podem ser vendidos separados ou em conjunto com racks. Inclusive, podem ser encontrados prontos nas lojas ou serem encomendados sob medida com os fabricantes.

Ofício da Arte Ofício da Arte

De que materiais podem ser feitos os painéis para TV?

Geralmente, os painéis para TV mais requeridos pelas pessoas são aqueles feitos de madeira. Isto porque estes modelos são mais baratos e mais fáceis de combinar com muitos estilos diferentes de ambientes. Se forem em tom de madeira natural, podem fazer as salas decoradas ainda mais aconchegantes, com um aspecto ainda mais caloroso. Mas também podem ser pedidos em outra cor, claro.

É comum, em projetos planejados, a utilização de painel para TV em MDF. Quase sempre se opta por um modelo com uma camada laminada externa lisa na cor branca ou preta – combinando ou contrastando com seu rack logo abaixo. Contudo, há painéis para TV feitos em muitos outros materiais cuja a utilização vale a pena. Se você preferir, antes de adquirir qualquer peça, pode consultar um profissional especializado em arquitetura de interiores.

LAM Arquitetura & Interiores LAM Arquitetura & Interiores

Assim, é possível se fazer toda uma estrutura de painel para TV em madeira maciça também. Ou então em madeira reciclada – como os famosos painéis de pallet. Também é possível se fazer uma estrutura diferenciada em ferro ou alumínio. E ainda não poderíamos deixar de citar os painéis construídos com ripas de madeira ou metal revestidos com placas de gesso.

Maria Fernanda Gama Ribeiro Maria Fernanda Gama Ribeiro

Iara Kilaris Iara Kilaris

O que um painel para TV pode oferecer à estética de uma sala decorada?

A indústria moveleira tem buscado inovar cada vez mais lançando todos os anos produtos com detalhes realmente surpreendentes. Os móveis modernos agora podem vir em várias cores e texturas – até mesmo três dimensões. Certas peças podem apresentar um acabamento fosco, espelhado; ou ter partes transparentes. E ainda tem aquelas que vêm com luzes embutidas.

O painel para TV da sua sala de estar pode apresentar detalhes muito bonitos. Ele pode ter uma moldura destacando a área da televisão. Ser revestido de mosaicos de pedra ou casca de coco. Ser composto com ripas de madeira. Apresentar nichos iluminados ou ser todo brilhante. E até ter partes preenchidas com vegetação viva, formando uma espécie de quadro verde.

Andrea Fonseca Andrea Fonseca

Aliás, o conjunto rack com painel da sua casa pode oferecer muito mais do que apenas apoio ou sustentação ao seu aparelho de TV. Ele pode ser totalmente multifuncional.

Por exemplo, apresentando um design que permite você ter, no local, espaço para guardar outros aparelhos de mídia; espaço para jardineiras; e espaço para lareira. O seu painel pode ser até pivotante, ou seja, podendo girar para o lado que quiser assistir televisão.

GoUp Arquitetura GoUp Arquitetura

BG Arquitetura BG Arquitetura

Essas dicas de como utilizar o painel de TV na decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.