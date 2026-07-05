Uísque em viagem: as destilarias que valem um desvio de rota

Minha esposa é uma pessoa muito paciente. Eu evito dizer isso para ela, porque parte do sucesso de qualquer relação longeva é ter uma opinião mais favorável sobre a pessoa do que ela realmente pensa que você tem. A estratégia permite uma certa elasticidade na hora de aceitar e fazer concessões. Mas estou a divagar. Ela é paciente porque, toda vez que viajamos, invento de visitar uma destilaria.

Esse é o segundo passo de qualquer roteiro de viagem, para mim. Primeiro, definimos, em conjunto, o destino. Depois, quase ato contínuo, pesquiso unilateralmente e secretamente se não tem nenhuma destilaria de uísque para visitar — e tento agendar o quanto antes, para minar qualquer possibilidade de revolta. Já achei destilaria até na África do Sul e dentro de Londres. Com este modus operandi posso, com segurança, recomendar algumas que merecem o desvio de rota.

A começar pelo país do uísque, a Escócia. Com mais de 150 destilarias em operação, é quase impossível escolher. Mas minha primeira sugestão seria, certamente, Strathisla. Ela está em Speyside, e é o coração da Chivas Regal. Além de linda, a Strathisla tem atividades para todos os gostos. O tour é amigável, mas, ao mesmo tempo, mostra a produção sem romantismo. Logo abaixo, nos Royal Salute Vaults, é possível experimentar alguns dos mais raros uísquies do grupo. Há, também, uma experiência que permite que você crie seu próprio blend.

Outra, quiçá um pouco mais performática, é a nova The Macallan. Ainda que, de longe, remeta à casa de Frodo Baggins, a destilaria não tem nada de modesta. O luxo transparece em cada pequeno detalhe. Inclusive, há um restaurante, o TimeSpirit, criado em colaboração com os irmãos Roca, do El Celler de Can Roca, com refeições harmonizadas com uísque.

No Japão, minha recomendação para um pequeno desvio é a Yamazaki. Conseguir o tour, entretanto, exige uma dose de sorte, visto que há um sorteio entre os interessados. Na Yamazaki, curiosamente, o tour nem é a melhor parte. Mas sim o bar, que permite experimentar uísquies raríssimos da House of Suntory por um preço extremamente convidativo, quando disponíveis. Como, por exemplo, o cobiçado Yamazaki 25 anos.

Outra nipônica que merece uma visita é a Miyagikyo. Ela pertence à Nikka e fica em Sendai. Assumo, aqui, que não é simplesmente um desvio de rota, mas, sim, uma rota completamente nova. São cerca de três horas de deslocamento a partir de Tóquio, somando trem-bala e transporte local. Mas vale cada minuto da ferrovia. Ela produz diferentes estilos de uísque sob um mesmo teto: single malt e grain whisky em Coffey stills, este último essencial para os blends da Nikka. É uma aula para qualquer aficionado.

Nos Estados Unidos, meu coração está, certamente, na Woodford Reserve, que fica em Versailles. Não a francesa, porque isso exigiria um desvio transatlântico de rota. Mas a do Kentucky. É uma das mais belas destilarias que já tive o prazer de visitar. Pequenos prédios de tijolo, unidos por uma espécie de trilho, onde barris alegremente rolam para serem preenchidos ou tratados. Pode-se ver cada estágio da produção, da fermentação à maturação, e provar rótulos muito especiais.

E, por fim, no Brasil, minha recomendação é a Union. No Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, a destilaria — e seu tour — não deve nada a qualquer destilaria estrangeira. Talvez seja a forma mais econômica de desviar de rota.

Naturalmente, há muitas outras. Tantas, aliás, que o verdadeiro risco de qualquer viagem não é faltar destilaria, mas sobrar justificativa. Porque uma boa destilaria nunca é apenas o lugar onde se faz uísque. É uma aula de geografia, arquitetura, agricultura, química, história e, em alguns casos, de paciência conjugal.