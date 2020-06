Cervejaria Avós: happy hours online para empresas como Basf

A sede da marca de cervejas artesanais Avós, criada pelo publicitário Junior Bottura, é um sobrado situado numa rua sossegada na Vila Ipojuca, em São Paulo, não muito longe da Lapa e da Vila Madalena.

Apelidado de Casa Avós, o endereço dispõe de uma pequena fabriqueta que um janelão aos fundos permite avistar da rua — parte da produção é terceirizada. Com clima de bairro, espalha cadeiras pela varanda e pela calçada.

Espalhava. Por razões óbvias, agora só é possível adquirir as cervejas da marca para a viagem ou pelo delivery, opção inexistente antes da pandemia.

Para driblar a queda de faturamento — as vendas de chopes para bares e restaurantes também despencaram com a quarentena — a Avós abriu uma nova frente de negócios. Passou a promover happy hours online para empresas.

Os participantes podem ser tanto os funcionários, quanto só parte da equipe ou um grupo de clientes. Na casa de cada um deles a Avós entrega, previamente, um kit com as cervejas que serão consumidas.

Quantas e quais? Isso é com o contratante, que também pode incluir algum acepipe no pacote — uma lata da Vó Joaquina, uma double india pale lager, custa R$ 25; a porção do queijo Tomme Vaudoise é vendida a R$ 19,90.

Na hora combinada Bottura assume o comando da conferência virtual — o Zoom é o programa mais usado — e discorre sobre cada rótulo degustado, explica didaticamente as diferenças entre cada estilo, tira dúvidas e dá dicas de harmonização. Para não virar bagunça só o microfone dele é mantido ligado — se bem que com a presença do RH em geral todo mundo mantém a linha.

Desde o início da quarentena a cervejaria já promoveu quinze happy hours do tipo. “Com elas consegui superar o que faturava antes da pandemia, considerando só as vendas para o consumidor final”, comemora o fundador da marca.

Até aqui, a companhia mais conhecida que recorreu a ele é a Basf, numa ação envolvendo clientes. Para os próximos dias está marcada uma edição, encomendada por outra empresa, que vai envolver 180 funcionários. “É uma dinâmica que ajuda a descontrair a rotina do home office”, avalia o publicitário, de quem partiu a ideia. Mais informações no site da cervejaria: https://www.cervejaavos.com/