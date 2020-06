Bartenders ensinam 7 drinques para o Dia dos Namorados

Flor de Sal

Criado pelo bartender Jean Ponce, é servido no restaurante Manga, de Salvador

Ingredientes:

– 50 ml de gim

– ½ pepino

– 1 grama de flor de sal

– 30 ml de suco de limão-taiti (espremido na hora)

– 15 ml de xarope de açúcar (para prepará-lo, a proporção é de 2 partes de açúcar para 1 de água).

– 1 casca de limão-siciliano

Modo de preparo: Separe uma fatia do pepino para a decoração e macere o resto com o gim, o pepino, a flor de sal, o suco de limão e o xarope de açúcar. Misture bem, coe e sirva em um copo com gelo. Decore com uma fatia de limão-siciliano e a de pepino.

Botânico 2

Criado pelo bartender Alex Mesquita, é servido na unidade paulistana do Banzeiro, do chef Felipe Schaedler

Ingredientes:

– 50 ml de gim

– 140 ml de água tônica

– 1 sachê de chá de frutas vermelhas

– 1 rodela de laranja-bahia

Modo de preparo: Infuse o gim na taça com o sachê de chá por uns 15 segundos. Acrescente gelo e complete com a água tônica. Mexa em seguida e decore com a laranja.

Siracusa

Criado pelo bartender Fabiano Fraga, é servido no empório e restaurante Basilicata, em São Paulo

Ingredientes:

– 60 ml de Campari

– 40 ml de Limoncello

– 10 ml de suco de limão-siciliano

– 10 ml de xarope de açúcar (para prepará-lo, a proporção é de 2 partes de açúcar para 1 de água).

– 80 ml de espumante

– 30 ml de água com gás

Modo de preparo: Antes de tudo, despeje algumas pedras de gelo em uma taça de vinho. Adicione os demais ingredientes a seguir, mexa e decore com duas rodelas de limão.

Guarita Fizz

Criado pelo bartender Jean Ponce, é servido no bar dele, o Guarita, em São Paulo

Ingredientes:

– 45 mil de vodca infusionada com cascas de limão e laranja

– 30 ml de suco de limão

– 25 ml de calda de gengibre

Modo de preparo: Misture tudo e sirva em um copo com gelo.

Serena

Criado pela bartender Paola Menezes, é servido no bar Eugênia, em São Paulo

Ingredientes:

– 50 ml de gim infusionado com capim santo

– 20 ml xarope de açúcar (para prepará-lo, a proporção é de 2 partes de açúcar para 1 de água).

– 20 ml de limão-taiti

– 1 folha de capim santo

– Água com gás

Modo de preparo: Misture todos os ingredientes, tirando a água com gás, em uma coqueteleira com gelo. Coe e sirva em um copo longo, acrescente gelo e complete com água com gás. Mexa e decore com a folha de capim santo.

Spicy Basil Collins

Criado pelo bartender Pedro Furrer, é servido no bar MeGusta, em São Paulo, da chef Renata Vanzetto

Ingredientes:

– 750 ml de gim

– 30 folhas de manjericão

– 5 colheres de sopa de pimenta-da-jamaica

– 30 ml de suco de limão-siciliano

– 1 colher de chá de açúcar refinado

– Club Soda ou água com gás

– 1 flor ou 1 ramo de manjericão para decorar

Modo de preparo: Infusione o gim por 24 horas com 30 folhas de manjericão e cinco colheres de sopa de pimenta-da-jamaica. Coe em seguida. Numa coqueteleira com gelo, misture 60 ml daquela mistura com o suco de limão-siciliano e o açúcar. Sirva coado em um copo alto cheio de gelo. Complete com Club Soda ou água com gás. Decore com uma flor ou um ramo de manjericão.

Napoli

Criado pela bartender Talita Simões, é servido na Trattoria Nacional, em São Paulo

Ingredientes:

– 10 flores de hibisco

– 50 ml de gim

– 10 ml de Limoncello

– 1 lata de água tônica

– 1 rodela de limão-siciliano

– 4 fatias de morango

– Folhas de manjericão

– 3 tomates cerejas no palito

Modo de Preparo: Em uma taça própria para gim-tônica, adicione todos os ingredientes, além de pedras de gelo, e misture bem. Decore com algumas folhas de manjericão e os tomates espetados no palito.