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Meu Estilo: conheça Marie-Bérengère Chapoton, diretora-geral do Rosewood São Paulo

Índia, Mianmar e Indonésia estão entre as referências da francesa Marie-Bérengère Chapoton, diretora-geral do Rosewood São Paulo

Marie-Bérengère Chapoton: conheça o estilo da diretora-geral do Rosewood São Paulo (Leandro Fonseca/Exame)

Marie-Bérengère Chapoton: conheça o estilo da diretora-geral do Rosewood São Paulo (Leandro Fonseca/Exame)

Ivan Padilla
Ivan Padilla

Editor de Casual e Especiais

Publicado em 10 de julho de 2026 às 09h02.

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A francesa Marie-Bérengère Chapoton tem mais de 25 anos de experiência em hospitalidade no segmento de luxo. A executiva já ocupou cargos de liderança em 11 países, passando por hotéis da Accor, como Raffles, Fairmont e Sofitel, liderando aberturas de hotéis, reposicionamentos de marca e grandes eventos como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos no Brasil.

Mais recentemente, Chapoton transformou o Raffles Al Areen Palace & Spa Bahrein em uma propriedade modelo. Em outubro do ano passado, assumiu a direção-geral do Rosewood São Paulo, eleito o melhor hotel na lista da Casual EXAME de 2025.

Veja o estilo de Marie-Bérengère Chapoton

Uma viagem

Minhas férias de verão, muitos anos atrás, em Ladakh, na Índia, entre paisagens do Himalaia, cultura budista tibetana ancestral e aventura em alta montanha.

Um livro

The Voice of Hope (publicado originalmente em 1996) é uma coletânea de entrevistas do jornalista americano ordenado monge budista Alan Clements com a ativista Aung San Suu Kyi sobre sua luta pela democracia em Mianmar. Viajei por Mianmar há mais de 30 anos.

Um filme

Não sou fã de séries, prefiro filmes de todos os estilos. Um, em especial, é marcante para mim desde a infância: Il Gattopardo (“O Leopardo”), de Luchino Visconti, com Burt Lancaster, Alain Delon e Claudia Cardinale.

Um esporte

Aproveito o esqui nas montanhas dos Alpes ou do Canadá, jogo golfe de Bermudas à Islândia, passando por Arábia Saudita, Dubai e França, e exploro o mundo subaquático na Indonésia, Tailândia e Maldivas.

Um estilo

Atemporalidade. Paleta de cores neutras, qualidade acima da quantidade, cortes clássicos e versatilidade são elementos que resistem ao tempo.

Uma comida 

Uma explosão de sabores com a culinária indiana. Viajei pela Índia ao longo dos últimos 40 anos, descrita como uma colcha de retalhos de sabores moldados pela geografia, clima e cultura, com variações marcantes entre suas quatro principais regiões.

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