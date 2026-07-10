Conheça os unicórnios de inteligência artificial que já valem bilhões de dólares

O avanço da inteligência artificial deu origem a uma nova geração de startups avaliadas em bilhões de dólares. Conhecidas como unicórnios, essas empresas desenvolveram modelos de linguagem, plataformas para empresas, infraestrutura de dados, robôs e tecnologias que aceleram a adoção da IA em diversos setores.

Segundo levantamentos da CB Insights, PitchBook e Crunchbase, o número de startups de IA que atingiram valorizações bilionárias cresceu rapidamente desde 2023, impulsionado pelo aumento dos investimentos em IA generativa e pela demanda de empresas por automação e análise de dados.

O que são unicórnios de inteligência artificial

O termo unicórnio é usado para startups privadas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. No caso da inteligência artificial, essas empresas desenvolvem tecnologias que utilizam algoritmos capazes de interpretar dados, gerar conteúdo, automatizar tarefas e apoiar decisões.

Grande parte delas oferece serviços para outras empresas, enquanto algumas criam modelos de IA utilizados por milhões de pessoas diariamente.

Os maiores unicórnios de inteligência artificial

A OpenAI permanece entre as startups mais valiosas do setor após sucessivas rodadas de investimento. A empresa é responsável pelo ChatGPT e por modelos utilizados em pesquisa, programação, educação e produtividade.

A Anthropic também figura entre as líderes do mercado. Criadora do assistente Claude, a empresa concentra esforços no desenvolvimento de modelos considerados mais seguros e confiáveis para uso corporativo.

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A Scale AI tornou-se referência na preparação e organização de dados utilizados para treinar sistemas de inteligência artificial. Já a xAI, fundada por Elon Musk, desenvolve modelos de linguagem e ferramentas integradas à plataforma X.

Entre as empresas mais recentes está a Safe Superintelligence (SSI), criada por Ilya Sutskever, ex-cientista-chefe da OpenAI. Mesmo antes de lançar um produto comercial, a startup alcançou avaliação bilionária devido ao interesse de investidores em pesquisas voltadas para IA avançada.

Outra empresa que rapidamente entrou para o grupo dos unicórnios é a Thinking Machines Lab, fundada por Mira Murati, ex-diretora de tecnologia da OpenAI. A startup ainda está em fase inicial, mas atraiu investimentos expressivos para desenvolver novos sistemas de IA.

No segmento de defesa, a Anduril utiliza inteligência artificial em sistemas autônomos para monitoramento e segurança. Já a Glean desenvolve plataformas corporativas capazes de localizar informações e responder perguntas utilizando dados internos das empresas.

O que explica o crescimento dessas empresas

O avanço da inteligência artificial generativa ampliou o interesse de investidores e empresas por soluções capazes de aumentar produtividade e reduzir custos operacionais.

Outro fator importante foi a disponibilidade de chips especializados, infraestrutura em nuvem e grandes volumes de dados para treinamento dos modelos. Ao mesmo tempo, empresas passaram a incorporar IA em atendimento, programação, marketing, saúde, finanças e indústria.

Como acompanhar a evolução da inteligência artificial

O crescimento dos unicórnios mostra que a inteligência artificial deixou de ser um tema restrito aos laboratórios de pesquisa e passou a influenciar diferentes setores da economia. Para profissionais, acompanhar esse cenário ajuda a compreender novas ferramentas, tendências de mercado e oportunidades de carreira.

Além das startups, grandes empresas de tecnologia também ampliam seus investimentos em IA, indicando que a competição por novos modelos e aplicações deve continuar nos próximos anos.

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