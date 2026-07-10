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Conheça os unicórnios de inteligência artificial que já valem bilhões de dólares

Startups de inteligência artificial conquistam avaliações bilionárias ao desenvolver modelos, chips, robôs e soluções para empresas

Conheça os unicórnios de inteligência artificial que já valem bilhões de dólares

Conheça os unicórnios de inteligência artificial que já valem bilhões de dólares

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 10 de julho de 2026 às 16h40.

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O avanço da inteligência artificial deu origem a uma nova geração de startups avaliadas em bilhões de dólares. Conhecidas como unicórnios, essas empresas desenvolveram modelos de linguagem, plataformas para empresas, infraestrutura de dados, robôs e tecnologias que aceleram a adoção da IA em diversos setores.

Segundo levantamentos da CB Insights, PitchBook e Crunchbase, o número de startups de IA que atingiram valorizações bilionárias cresceu rapidamente desde 2023, impulsionado pelo aumento dos investimentos em IA generativa e pela demanda de empresas por automação e análise de dados.

O que são unicórnios de inteligência artificial

O termo unicórnio é usado para startups privadas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. No caso da inteligência artificial, essas empresas desenvolvem tecnologias que utilizam algoritmos capazes de interpretar dados, gerar conteúdo, automatizar tarefas e apoiar decisões.

Grande parte delas oferece serviços para outras empresas, enquanto algumas criam modelos de IA utilizados por milhões de pessoas diariamente.

Os maiores unicórnios de inteligência artificial

A OpenAI permanece entre as startups mais valiosas do setor após sucessivas rodadas de investimento. A empresa é responsável pelo ChatGPT e por modelos utilizados em pesquisa, programação, educação e produtividade.

A Anthropic também figura entre as líderes do mercado. Criadora do assistente Claude, a empresa concentra esforços no desenvolvimento de modelos considerados mais seguros e confiáveis para uso corporativo.

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A Scale AI tornou-se referência na preparação e organização de dados utilizados para treinar sistemas de inteligência artificial. Já a xAI, fundada por Elon Musk, desenvolve modelos de linguagem e ferramentas integradas à plataforma X.

Entre as empresas mais recentes está a Safe Superintelligence (SSI), criada por Ilya Sutskever, ex-cientista-chefe da OpenAI. Mesmo antes de lançar um produto comercial, a startup alcançou avaliação bilionária devido ao interesse de investidores em pesquisas voltadas para IA avançada.

Outra empresa que rapidamente entrou para o grupo dos unicórnios é a Thinking Machines Lab, fundada por Mira Murati, ex-diretora de tecnologia da OpenAI. A startup ainda está em fase inicial, mas atraiu investimentos expressivos para desenvolver novos sistemas de IA.

No segmento de defesa, a Anduril utiliza inteligência artificial em sistemas autônomos para monitoramento e segurança. Já a Glean desenvolve plataformas corporativas capazes de localizar informações e responder perguntas utilizando dados internos das empresas.

O que explica o crescimento dessas empresas

O avanço da inteligência artificial generativa ampliou o interesse de investidores e empresas por soluções capazes de aumentar produtividade e reduzir custos operacionais.

Outro fator importante foi a disponibilidade de chips especializados, infraestrutura em nuvem e grandes volumes de dados para treinamento dos modelos. Ao mesmo tempo, empresas passaram a incorporar IA em atendimento, programação, marketing, saúde, finanças e indústria.

Como acompanhar a evolução da inteligência artificial

O crescimento dos unicórnios mostra que a inteligência artificial deixou de ser um tema restrito aos laboratórios de pesquisa e passou a influenciar diferentes setores da economia. Para profissionais, acompanhar esse cenário ajuda a compreender novas ferramentas, tendências de mercado e oportunidades de carreira.

Além das startups, grandes empresas de tecnologia também ampliam seus investimentos em IA, indicando que a competição por novos modelos e aplicações deve continuar nos próximos anos.

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