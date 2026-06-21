Esporte

Fase de grupos copa 2026

Espanha x Arábia Saudita: onde assistir ao jogo de hoje da Copa do Mundo

O duelo ganha caráter decisivo, já que as duas seleções estrearam com empate e buscam a primeira vitória para encaminhar a classificação

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 21 de junho de 2026 às 10h39.

Última atualização em 21 de junho de 2026 às 10h47.

Espanha e Arábia Saudita se enfrentam neste domingo, 21, às 13h, no horário de Brasília, no Mercedes‑Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo.

O duelo ganha caráter decisivo, já que as duas seleções estrearam com empate e buscam a primeira vitória para encaminhar a classificação às oitavas de final.

Contexto e momento das seleções

A Espanha chega pressionada após surpreender negativamente na estreia, quando empatou em 0 a 0 com Cabo Verde, mesmo sendo apontada como uma das favoritas ao título.

A equipe comandada por Luis de la Fuente manteve posse de bola e volume ofensivo, mas teve dificuldades para transformar o domínio em gols, o que gerou críticas.

Do outro lado, a Arábia Saudita também soma um ponto, mas com sensação mais positiva: empatou em 1 a 1 com o Uruguai, mostrando boa organização defensiva.

A estratégia saudita deve repetir o plano da estreia, com aposta nos contra‑ataques.

Possível escalação da Espanha

  • Unai Simón, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo (ou Ferrán Torres), Mikel Oyarzabal

Possível escalação da Arábia Saudita

  • Mohammed Al‑Owais, Saud Abdulhamid, Al‑Amri, Hassan Al‑Tambakti (ou Lajami), Al‑Harb, Al‑Shamat, Al‑Khaibari, Mohammed Kanno, Salem Al‑Dawsari, Musab Al‑Juwayr, Feras Al‑Buraikan

Onde assistir Espanha x Arábia Saudita hoje?

A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (YouTube, Prime Video e plataformas digitais)

Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo

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