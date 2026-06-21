Espanha x Arábia Saudita: onde assistir ao jogo de hoje da Copa do Mundo

Espanha e Arábia Saudita se enfrentam neste domingo, 21, às 13h, no horário de Brasília, no Mercedes‑Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo.

O duelo ganha caráter decisivo, já que as duas seleções estrearam com empate e buscam a primeira vitória para encaminhar a classificação às oitavas de final.

Contexto e momento das seleções

A Espanha chega pressionada após surpreender negativamente na estreia, quando empatou em 0 a 0 com Cabo Verde, mesmo sendo apontada como uma das favoritas ao título.

A equipe comandada por Luis de la Fuente manteve posse de bola e volume ofensivo, mas teve dificuldades para transformar o domínio em gols, o que gerou críticas.

Do outro lado, a Arábia Saudita também soma um ponto, mas com sensação mais positiva: empatou em 1 a 1 com o Uruguai, mostrando boa organização defensiva.

A estratégia saudita deve repetir o plano da estreia, com aposta nos contra‑ataques.

Possível escalação da Espanha

Unai Simón, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo (ou Ferrán Torres), Mikel Oyarzabal

Possível escalação da Arábia Saudita

Mohammed Al‑Owais, Saud Abdulhamid, Al‑Amri, Hassan Al‑Tambakti (ou Lajami), Al‑Harb, Al‑Shamat, Al‑Khaibari, Mohammed Kanno, Salem Al‑Dawsari, Musab Al‑Juwayr, Feras Al‑Buraikan

Onde assistir Espanha x Arábia Saudita hoje?

A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (YouTube, Prime Video e plataformas digitais)