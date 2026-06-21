Espanha x Arábia Saudita: onde assistir ao jogo de hoje da Copa do Mundo

Repórter
Publicado em 21 de junho de 2026 às 10h39.
Última atualização em 21 de junho de 2026 às 10h47.
Espanha e Arábia Saudita se enfrentam neste domingo, 21, às 13h, no horário de Brasília, no Mercedes‑Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo.
O duelo ganha caráter decisivo, já que as duas seleções estrearam com empate e buscam a primeira vitória para encaminhar a classificação às oitavas de final.
A Espanha chega pressionada após surpreender negativamente na estreia, quando empatou em 0 a 0 com Cabo Verde, mesmo sendo apontada como uma das favoritas ao título.
A equipe comandada por Luis de la Fuente manteve posse de bola e volume ofensivo, mas teve dificuldades para transformar o domínio em gols, o que gerou críticas.
Do outro lado, a Arábia Saudita também soma um ponto, mas com sensação mais positiva: empatou em 1 a 1 com o Uruguai, mostrando boa organização defensiva.
A estratégia saudita deve repetir o plano da estreia, com aposta nos contra‑ataques.
A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (YouTube, Prime Video e plataformas digitais)