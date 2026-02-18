Wolverhampton x Arsenal: horário e onde assistir ao jogo da Premier League

Wolverhampton x Arsenal: veja que horas assistir à partida desta quarta-feira (David Price/Arsenal FC/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09h47.
Última atualização em 18 de fevereiro de 2026 às 09h47.
O Wolverhampton recebe o Arsenal nesta quarta-feira, 18, no Molineux Stadium, pela 27ª rodada da Premier League 2025/26.
O Arsenal lidera a competição com 57 pontos, após 17 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. A equipe tem o melhor ataque do campeonato, com 50 gols marcados.
O Wolverhampton ocupa a última posição, com 9 pontos em 26 jogos. O time soma uma vitória e tem a pior defesa do torneio, com 48 gols sofridos.
O confronto começa às 17h (horário de Brasília), nesta quarta-feira, 18.
Quarta-feira de cinzas é feriado ou ponto facultativo? Entenda
A partida será transmitida pelo Disney+.