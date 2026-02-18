Esporte

Wolverhampton x Arsenal: horário e onde assistir ao jogo da Premier League

Arsenal lidera o campeonato enquanto Wolverhampton está na última posição

Wolverhampton x Arsenal: veja que horas assistir à partida desta quarta-feira (David Price/Arsenal FC/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09h47.

Última atualização em 18 de fevereiro de 2026 às 09h47.

O Wolverhampton recebe o Arsenal nesta quarta-feira, 18, no Molineux Stadium, pela 27ª rodada da Premier League 2025/26.

O Arsenal lidera a competição com 57 pontos, após 17 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. A equipe tem o melhor ataque do campeonato, com 50 gols marcados.

O Wolverhampton ocupa a última posição, com 9 pontos em 26 jogos. O time soma uma vitória e tem a pior defesa do torneio, com 48 gols sofridos.

Que horas é o jogo Wolverhampton x Arsenal?

O confronto começa às 17h (horário de Brasília), nesta quarta-feira, 18.

Quarta-feira de cinzas é feriado ou ponto facultativo? Entenda

Onde assistir ao jogo Wolverhampton x Arsenal?

A partida será transmitida pelo Disney+.

