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Fase de grupos copa 2026

Brasil x Tailândia: veja horário e onde assistir ao jogo da VNL feminina 2026

Seleção brasileira já está classificada e busca a liderança da competição em Osaka

Ana Cristina: seleção brasileira feminina de vôlei perdeu só um jogo na VNL 2026 até agora (Volleyball World/VNL/Divulgação)

Ana Cristina: seleção brasileira feminina de vôlei perdeu só um jogo na VNL 2026 até agora (Volleyball World/VNL/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 10 de julho de 2026 às 14h40.

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A seleção brasileira feminina de vôlei volta à quadra na madrugada deste sábado, 11, para enfrentar a Tailândia pela terceira semana da fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026. A partida será disputada às 3h30 (horário de Brasília), em Osaka, no Japão, com transmissão do SporTV 2.

O Brasil chega embalado após vencer a Polônia por 3 sets a 1 e garantir, com duas rodadas de antecedência, a classificação para a fase final da competição.

Que horas é o jogo Brasil x Tailândia?

A partida da VNL está marcada para a madrugada deste sábado, 11, às 3h30.

Onde assistir ao jogo de vôlei feminino do Brasil?

A partida será transmitida pelo canal SporTV 2 e pela VBTV.

Brasil já está classificado para a fase final

Com a vitória sobre a Polônia, a equipe comandada por José Roberto Guimarães chegou a nove vitórias e 26 pontos, assegurando presença na fase final da VNL 2026.

O Brasil divide a liderança da competição com os Estados Unidos, que também somam 26 pontos, mas levam vantagem no saldo de sets.

Após enfrentar a Tailândia, o Brasil encerra sua participação na fase classificatória diante dos Estados Unidos.

 

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