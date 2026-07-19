VNL masculina 2026: veja os jogos de vôlei deste domingo, 19

Repórter
Publicado em 19 de julho de 2026 às 06h01.
A terceira e última semana da fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina 2026 termina neste domingo, 19, com nove partidas.
Os jogos serão disputados em Osaka, no Japão, Belgrado, na Sérvia, e Chicago, nos Estados Unidos.
A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei entra em quadra às 14h para enfrentar a China. Este será o último compromisso do Brasil na fase preliminar da competição.
Osaka (Japão)
Belgrado (Sérvia)
Chicago (Estados Unidos)
O Brasil enfrenta a China neste domingo, 19, às 14h, em Chicago, nos Estados Unidos.
A fase final da VNL masculina 2026 será disputada em Ningbo Beilun, na China.
As quartas de final estão programadas para os dias 29 e 30 de julho. As semifinais serão disputadas em 1º de agosto.
A disputa pelo terceiro lugar e a final estão marcadas para 2 de agosto.
A competição tem transmissão do SporTV, da ge tv, no YouTube, e da VBTV, plataforma oficial de streaming da Volleyball World.