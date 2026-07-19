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Fase de grupos copa 2026

VNL masculina 2026: veja os jogos de vôlei deste domingo, 19

Rodada terá nove partidas; Brasil enfrenta a China em seu último jogo da fase preliminar

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 19 de julho de 2026 às 06h01.

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A terceira e última semana da fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina 2026 termina neste domingo, 19, com nove partidas.

Os jogos serão disputados em Osaka, no Japão, Belgrado, na Sérvia, e Chicago, nos Estados Unidos.

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei entra em quadra às 14h para enfrentar a China. Este será o último compromisso do Brasil na fase preliminar da competição.

Jogos da VNL masculina 2026 neste domingo, 19

Osaka (Japão)

  • Bélgica x Canadá — 0h
  • Cuba x Itália — 3h30
  • Japão x Argentina — 7h20

Belgrado (Sérvia)

  • Turquia x Irã — 8h
  • Ucrânia x Alemanha — 11h30
  • Sérvia x Eslovênia — 15h

Chicago (Estados Unidos)

  • China x Brasil — 14h
  • Bulgária x França — 18h
  • Estados Unidos x Polônia — 22h

Que horas é o jogo do Brasil na VNL masculina 2026 hoje?

O Brasil enfrenta a China neste domingo, 19, às 14h, em Chicago, nos Estados Unidos.

Quando será a fase final da VNL masculina 2026?

A fase final da VNL masculina 2026 será disputada em Ningbo Beilun, na China.

As quartas de final estão programadas para os dias 29 e 30 de julho. As semifinais serão disputadas em 1º de agosto.

A disputa pelo terceiro lugar e a final estão marcadas para 2 de agosto.

Onde assistir aos jogos da VNL masculina 2026?

A competição tem transmissão do SporTV, da ge tv, no YouTube, e da VBTV, plataforma oficial de streaming da Volleyball World.

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