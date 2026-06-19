VNL 2026: veja os jogos de vôlei feminino desta sexta-feira

Depois de vencer a Bélgica no sufoco, por 3 sets a 2, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei terá um dia de folga na Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina 2026.

Líder da competição, o Brasil não entra em quadra nesta sexta-feira, 19, e volta a jogar apenas no sábado, 20, às 10h, contra a China.

Nesta sexta, o torneio feminino terá cinco partidas, com jogos ao longo da manhã. Entre os destaques da programação estão França x China, às 10h, e Bulgária x Canadá, às 10h30.

Quais são os jogos da VNL feminina 2026 desta sexta-feira?

5h — República Dominicana x Sérvia

— República Dominicana x Sérvia 7h — Ucrânia x Países Baixos

— Ucrânia x Países Baixos 9h — Japão x Tchécia

— Japão x Tchécia 10h — França x China

— França x China 10h30 — Bulgária x Canadá

Quando é o próximo jogo do Brasil na VNL 2026?

O Brasil só volta à quadra no sábado, 20, às 10h, contra a China.

A seleção brasileira chega ao confronto como líder da VNL feminina 2026. O Brasil tem seis vitórias em seis jogos e soma 16 pontos na competição.

A República Popular da China, por sua vez, aparece com 10 pontos, resultado de quatro vitórias e uma derrota.

Onde assistir aos jogos da VNL feminina 2026?

Os jogos da VNL feminina 2026 têm transmissão pelo SporTV2, GeTV e VBTV.

Classificação da VNL feminina 2026