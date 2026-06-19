Esporte

Fase de grupos copa 2026

VNL 2026: veja os jogos de vôlei feminino desta sexta-feira

Rodada desta sexta-feira tem cinco partidas; líder da competição, Brasil volta à quadra no sábado contra a China

Seleção brasileira feminina de vôlei: equipe segue invicta na VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Seleção brasileira feminina de vôlei: equipe segue invicta na VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 19 de junho de 2026 às 05h01.

Depois de vencer a Bélgica no sufoco, por 3 sets a 2, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei terá um dia de folga na Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina 2026.

Líder da competição, o Brasil não entra em quadra nesta sexta-feira, 19, e volta a jogar apenas no sábado, 20, às 10h, contra a China.

Nesta sexta, o torneio feminino terá cinco partidas, com jogos ao longo da manhã. Entre os destaques da programação estão França x China, às 10h, e Bulgária x Canadá, às 10h30.

Quais são os jogos da VNL feminina 2026 desta sexta-feira?

  • 5h — República Dominicana x Sérvia
  • 7h — Ucrânia x Países Baixos
  • 9h — Japão x Tchécia
  • 10h — França x China
  • 10h30 — Bulgária x Canadá

Quando é o próximo jogo do Brasil na VNL 2026?

O Brasil só volta à quadra no sábado, 20, às 10h, contra a China.

A seleção brasileira chega ao confronto como líder da VNL feminina 2026. O Brasil tem seis vitórias em seis jogos e soma 16 pontos na competição.

A República Popular da China, por sua vez, aparece com 10 pontos, resultado de quatro vitórias e uma derrota.

Onde assistir aos jogos da VNL feminina 2026?

Os jogos da VNL feminina 2026 têm transmissão pelo SporTV2, GeTV e VBTV.

Classificação da VNL feminina 2026

PosiçãoSeleçãoVitóriasPontosRelação de setsSaldo de pontos
1Brasil6163.0001.223
2Itália5152.8331.141
3Estados Unidos5143.0001.250
4Japão5132.5001.135
5Polônia5132.0001.089
6Turquia4111.4441.091
7China4101.5001.071
8Canadá3101.5001.025
9Tchécia391.0001.015
10Países Baixos260.8880.976
11Bélgica260.6250.920
12Ucrânia250.6250.910
13Sérvia170.7330.964
14Tailândia160.6000.914
15Alemanha150.5380.937
16França130.4110.864
17Bulgária130.2660.824
18República Dominicana010.2000.757
Acompanhe tudo sobre:Vôlei

Mais de Esporte

Saiba por que a Holanda usa a cor laranja em seu uniforme

Veja os 5 jogos imperdíveis da segunda rodada da Copa do Mundo de 2026

Raphael Claus é escalado para Espanha x Arábia Saudita na Copa do Mundo

Jogador do Canadá quebra a perna em partida contra o Catar

Mais na Exame

Mercados

Fed muda o tom, dólar sobe: o que está por trás da nova pressão sobre o real

Ciência

Homem enterrado em forno de 4,5 mil anos intriga arqueólogos na Alemanha

Esporte

Saiba por que a Holanda usa a cor laranja em seu uniforme

Um conteúdo Esfera Brasil

Chegada do El Niño acende alerta em seguradoras