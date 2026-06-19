VNL 2026: veja os jogos de vôlei feminino desta sexta-feira

Seleção brasileira feminina de vôlei: equipe segue invicta na VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)
Repórter
Publicado em 19 de junho de 2026 às 05h01.
Depois de vencer a Bélgica no sufoco, por 3 sets a 2, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei terá um dia de folga na Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina 2026.
Líder da competição, o Brasil não entra em quadra nesta sexta-feira, 19, e volta a jogar apenas no sábado, 20, às 10h, contra a China.
Nesta sexta, o torneio feminino terá cinco partidas, com jogos ao longo da manhã. Entre os destaques da programação estão França x China, às 10h, e Bulgária x Canadá, às 10h30.
O Brasil só volta à quadra no sábado, 20, às 10h, contra a China.
A seleção brasileira chega ao confronto como líder da VNL feminina 2026. O Brasil tem seis vitórias em seis jogos e soma 16 pontos na competição.
A República Popular da China, por sua vez, aparece com 10 pontos, resultado de quatro vitórias e uma derrota.
Os jogos da VNL feminina 2026 têm transmissão pelo SporTV2, GeTV e VBTV.
|Posição
|Seleção
|Vitórias
|Pontos
|Relação de sets
|Saldo de pontos
|1
|Brasil
|6
|16
|3.000
|1.223
|2
|Itália
|5
|15
|2.833
|1.141
|3
|Estados Unidos
|5
|14
|3.000
|1.250
|4
|Japão
|5
|13
|2.500
|1.135
|5
|Polônia
|5
|13
|2.000
|1.089
|6
|Turquia
|4
|11
|1.444
|1.091
|7
|China
|4
|10
|1.500
|1.071
|8
|Canadá
|3
|10
|1.500
|1.025
|9
|Tchécia
|3
|9
|1.000
|1.015
|10
|Países Baixos
|2
|6
|0.888
|0.976
|11
|Bélgica
|2
|6
|0.625
|0.920
|12
|Ucrânia
|2
|5
|0.625
|0.910
|13
|Sérvia
|1
|7
|0.733
|0.964
|14
|Tailândia
|1
|6
|0.600
|0.914
|15
|Alemanha
|1
|5
|0.538
|0.937
|16
|França
|1
|3
|0.411
|0.864
|17
|Bulgária
|1
|3
|0.266
|0.824
|18
|República Dominicana
|0
|1
|0.200
|0.757