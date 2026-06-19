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VNL 2026: horário e onde assistir a Brasil x China no vôlei feminino neste sábado

Invicta e líder isolada, seleção brasileira enfrenta a China neste sábado, 20, pela segunda semana da Liga das Nações

Seleção brasileira feminina de vôlei: equipe chega ao jogo contra a China invicta na VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Seleção brasileira feminina de vôlei: equipe chega ao jogo contra a China invicta na VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 19 de junho de 2026 às 17h18.

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra neste sábado, 20, para enfrentar a China pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026. O confronto será disputado às 10h (horário de Brasília), em Ancara, na Turquia.

A seleção brasileira chega ao duelo após vencer a Bélgica por 3 sets a 2 na última quinta-feira, 18. Decidido no tie-break, o resultado garantiu a sexta vitória consecutiva na VNL feminina 2026 e manteve a invencibilidade da equipe nacional na competição.

Líder isolado, o Brasil ocupa o topo da tabela com 16 pontos, em uma campanha perfeita de 6 vitórias e nenhuma derrota.

Já a seleção da China aparece atualmente na 6ª posição, somando 13 pontos, com 5 vitórias e 1 derrota em 6 jogos disputados.

Que horas é o jogo de vôlei feminino Brasil x China?

Brasil e China se enfrentam às 10h (horário de Brasília) deste sábado, 20.

Onde assistir ao jogo de vôlei feminino Brasil x China?

A partida terá transmissão ao vivo pelo GeTV, sportv 2 e VBTV.

Escalação do Brasil para o jogo contra a China

O técnico José Roberto Guimarães definiu a lista com as 14 jogadoras para a partida contra a China.

Levantadoras

  • Macris
  • Roberta

Opostas

  • Kisy
  • Tainara

Ponteiras/Opostas

  • Ana Cristina
  • Helena
  • Rosamaria

Ponteira

  • Júlia Bergmann

Centrais

  • Diana
  • Júlia Kudiess
  • Lorena
  • Luzia

Líberos

  • Marcelle
  • Natinha

A ponteira Gabi está convocada pelo técnico José Roberto Guimarães para a disputa da Liga das Nações e poderá ser utilizada em outras partidas na etapa de Ancara.

Próximos jogos do Brasil na VNL feminina 2026

Semana 2 — Turquia

  • 20 de junho — 10h — Brasil x República Popular da China
  • 21 de junho — 10h — Brasil x Alemanha

Semana 3 — Japão

  • 8 de julho — 7h20 — Brasil x Japão
  • 10 de julho — 7h20 — Brasil x Polônia
  • 11 de julho — 3h30 — Brasil x Tailândia
  • 12 de julho — 0h — Brasil x Estados Unidos

Fase final — China

  • Quartas de final — 22 e 23 de julho
  • Semifinais — 25 de julho
  • Disputa de terceiro lugar e final — 26 de julho

Classificação da VNL feminina 2026

PosiçãoEquipePartidasVitóriasDerrotasSaldo de setsPontos
Brasil66018:616
Japão66018:616
Itália65117:615
Estados Unidos65115:514
Polônia65116:813
China65115:813
Canadá64215:913
Turquia64213:911
Países Baixos63311:99
10ºRepública Checa7349:129
11ºSérvia72514:1510
12ºAlemanha62410:138
13ºBélgica72510:196
14ºUcrânia72510:195
15ºTailândia6159:156
16ºFrança7167:203
17ºBulgária7165:183
18ºRepública Dominicana6063:181

PJ = partidas jogadas; V = vitórias; D = derrotas; S = saldo de sets; Pts = pontos.

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