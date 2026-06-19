VNL 2026: horário e onde assistir a Brasil x China no vôlei feminino neste sábado

Seleção brasileira feminina de vôlei: equipe chega ao jogo contra a China invicta na VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)
Repórter
Publicado em 19 de junho de 2026 às 17h18.
A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra neste sábado, 20, para enfrentar a China pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026. O confronto será disputado às 10h (horário de Brasília), em Ancara, na Turquia.
A seleção brasileira chega ao duelo após vencer a Bélgica por 3 sets a 2 na última quinta-feira, 18. Decidido no tie-break, o resultado garantiu a sexta vitória consecutiva na VNL feminina 2026 e manteve a invencibilidade da equipe nacional na competição.
Líder isolado, o Brasil ocupa o topo da tabela com 16 pontos, em uma campanha perfeita de 6 vitórias e nenhuma derrota.
Já a seleção da China aparece atualmente na 6ª posição, somando 13 pontos, com 5 vitórias e 1 derrota em 6 jogos disputados.
Brasil e China se enfrentam às 10h (horário de Brasília) deste sábado, 20.
A partida terá transmissão ao vivo pelo GeTV, sportv 2 e VBTV.
O técnico José Roberto Guimarães definiu a lista com as 14 jogadoras para a partida contra a China.
A ponteira Gabi está convocada pelo técnico José Roberto Guimarães para a disputa da Liga das Nações e poderá ser utilizada em outras partidas na etapa de Ancara.
|Posição
|Equipe
|Partidas
|Vitórias
|Derrotas
|Saldo de sets
|Pontos
|1º
|Brasil
|6
|6
|0
|18:6
|16
|2º
|Japão
|6
|6
|0
|18:6
|16
|3º
|Itália
|6
|5
|1
|17:6
|15
|4º
|Estados Unidos
|6
|5
|1
|15:5
|14
|5º
|Polônia
|6
|5
|1
|16:8
|13
|6º
|China
|6
|5
|1
|15:8
|13
|7º
|Canadá
|6
|4
|2
|15:9
|13
|8º
|Turquia
|6
|4
|2
|13:9
|11
|9º
|Países Baixos
|6
|3
|3
|11:9
|9
|10º
|República Checa
|7
|3
|4
|9:12
|9
|11º
|Sérvia
|7
|2
|5
|14:15
|10
|12º
|Alemanha
|6
|2
|4
|10:13
|8
|13º
|Bélgica
|7
|2
|5
|10:19
|6
|14º
|Ucrânia
|7
|2
|5
|10:19
|5
|15º
|Tailândia
|6
|1
|5
|9:15
|6
|16º
|França
|7
|1
|6
|7:20
|3
|17º
|Bulgária
|7
|1
|6
|5:18
|3
|18º
|República Dominicana
|6
|0
|6
|3:18
|1
PJ = partidas jogadas; V = vitórias; D = derrotas; S = saldo de sets; Pts = pontos.