Veja o resultado do jogo entre Mirassol e Vasco

Mirassol x Vasco: disputa aconteceu pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. (Rapha Marques/Sports Press Photo/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 05h50.
O Mirassol venceu o Vasco por 2 a 1, de virada, na noite desta quinta-feira, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
A partida foi disputada no estádio Maião, no interior paulista, e marcou a estreia das duas equipes na competição nacional. O time da casa conquistou os três pontos após sair atrás no placar.
O Vasco abriu o placar ainda no primeiro tempo. Philippe Coutinho marcou de cabeça após cruzamento pela direita e colocou a equipe carioca em vantagem.
O Mirassol reagiu ainda na etapa inicial. Após cobrança de lateral e cruzamento na área, a bola desviou em Cuesta, que marcou contra e deixou tudo igual.
No segundo tempo, o jogo ficou mais truncado, com menos espaços. O Mirassol conseguiu aproveitar um erro na saída de bola do Vasco para virar a partida.
O gol da vitória saiu após finalização de Eduardo, que contou com desvio no meio do caminho e enganou o goleiro Léo Jardim.
Com o resultado, o Mirassol estreia com vitória no Brasileirão, enquanto o Vasco começa a competição sem pontuar.