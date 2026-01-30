Esporte

De goleada, Botafogo estreia no Brasileirão com vitória no Cruzeiro

Partida foi disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e marcou a estreia das duas equipes na competição

Botafogo x Cruzeiro: disputa aconteceu pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. (Wagner Meier/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 05h56.

O Botafogo goleou o Cruzeiro por 4 a 0 na noite desta quinta-feira, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

A partida foi disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e marcou a estreia das duas equipes na competição. Todos os gols do confronto saíram no segundo tempo.

Após um primeiro tempo equilibrado e sem gols, o Botafogo abriu o placar logo no início da etapa final. Danilo finalizou forte e colocou o time alvinegro em vantagem.

Com o gol, o Cruzeiro tentou reagir, mas encontrou dificuldades. Pouco depois, a equipe mineira perdeu Gerson, que saiu lesionado, e passou a dar mais espaços.

O Botafogo aproveitou a situação e ampliou o placar. Danilo marcou o segundo dele na partida, consolidando o domínio dos donos da casa.

Nos minutos finais, o time carioca transformou a vitória em goleada. Matheus Martins e Arthur balançaram as redes e fecharam o placar em 4 a 0.

Com o resultado, o Botafogo estreia no Brasileirão com três pontos, enquanto o Cruzeiro inicia a competição sem pontuar.

