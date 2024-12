Veja o ranking de patrocínios milionários do futebol no Brasil

Flamengo e Corinthians lideram a lista de maiores patrocínios do futebol no Brasil. O Rubro-Negro tem acordo com a PixBet que rende R$ 115 milhões anuais, enquanto o clube paulista tem contrato com a Esportes da Sorte, e o vínculo gira em R$ 103 milhões por ano.

O Palmeiras que acaba de anunciar nova parceria a partir de 2025 aparece em terceiro no ranking. O clube aumentou a cota fixa no novo contrato. Passou para R$ 100 milhões com a Sportingbet.

Atual campeão do Brasileiro e Libertadores, o Botafogo negocia com um novo patrocinador. O vínculo com a Parimatch chega ao fim neste ano. Grêmio e Internacional, patrocinados pelo Banrisul, estão na mesma situação que o Botafogo. Com contratos que se encerram ao fim do ano, ambos procuram novos parceiros.

Veja os maiores acordos de patrocínio máster